Kóbor János mosolyogva jegyezte meg

Legutóbb Svájcban és Németországban jártak, ezekről a fellépésekről is mesélt a FEM3 Caféban Kóbor János.



Az énekes ezenkívül kiemelte, az 55 éves aktív pályafutás a világon is párját ritkítja, majd mosolyogva megjegyezte: ameddig a The Rolling Stonesnak vannak fellépései, addig az Omegának is lesznek! [2017.05.15.]