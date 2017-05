Pápai Joci: "Ez egy más dimenzió volt"

Ezért sietett haza Pápai Joci az Eurovízió után.

Az énekes híresen izgulós típus, de az Eurovízión, meglepő módon, sikerült leküzdenie ezt, a Mokkában elárulta, hogyan.



Az is kiderült, vasárnap reggelre már itthon is volt, a gyors hazaérkezés oka kiderül a videóból!



Azt is elmondta, a mezőnyből kik voltak a kedvencei, illetve a Vigyázat, gyerekkel vagyok! forgatásán szerzett élményeiről is mesélt.

[2017.05.15.]