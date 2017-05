Vízimajálison lép fel Lola és Tolvai Reni Május 21-én rendezik meg az első Újbudai Vízimajálist Budapesten, a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban. " Az eseményen a „Nem vagyunk mi kispályások” szurkolói pályázat legjobbjait idén is, hagyományaink szerint egy nagyszabású családi napon díjazzuk! Cseh László, olimpiai bajnokunk is tiszteletét teszi az eseményen, ahol dedikálni fog, és fotózkodni is lehet vele." - közölték a szervezők. "Az óvodás és iskolás gyermekek körében ebben az évben is óriási népszerűségnek örvend a „Nem vagyunk mi kispályások” szurkolói pályázat, amelyre összesen 75 pályamű érkezett az ország minden tájáról. Pályázóink ezúttal a hazai rendezésű 17. FINA Világbajnokság apropóján fotó- és videó pályázatukkal buzdítják nemzetünk úszóit, vízilabdázóit, műugróit, szinkronúszóit és nyíltvízi úszóit." - tették hozzá Az eseményen fellép Lola és Tolvai Renáta. [2017.05.15.] Megosztom: