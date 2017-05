A Bikini bejelentette - már készülnek a jubileumi koncertre A Bikini decemberben lesz 35 éves, és ezt természetesen meg is ünneplik egy koncerttel. A Bikini és közönsége múlt héten megúszta az esőt, remélhetően így lesz ez most hétvégén is. S ugyanolyan jól sikerül az előttünk álló két koncert, mint a miskolci és a rákóczifalvai.



A hétvégi fesztiválok részletes programját a ITT és a ezen címen találod meg.



"Miközben zajlik a Bikini turnéja, szerveződik a decemberre tervezett jubileumi koncert. Hiszen idén lesz 35 éves az együttes. Pontos helyszínnel és időponttal később tudunk szolgálni." - közölte az együttes a hivatalos hírlevelében. [2017.05.17.]