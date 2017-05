Hoppá! Elszólta magát az énekes! A Dirty Slippers új albumon dolgozik. Aki követi a Dirty Slippers zenekar közösségi oldalait, az rengeteg újdonsággal találkozhatott. A banda karriere töretlenül halad felfelé, múlt csütörtök óta pedig az Édes Életben is láthatóak a Super Tv2-n, miközben turnéznak, de most fény derült egy titokra is! A zenekar Múzsa turnéjával járja az országot (a 2015 végén megjelent legutóbbi nagylemez), azonban már javában készül az új nagylemez, erről pedig több fotó is napvilágot látott. Erről elsőként, a Zene.hu-nak nyilatkozott a zenekarból Lobó-Szalóky Lázár frontember és Vanyó Szilárd basszusgitáros. Milyennek kell elképzelni az új nagylemezt? Miben változik a hangzásvilág az előzekhez képest?

Lázár: - Úgy gondolom az elmúlt egy év komoly fejlődést hozott a zenekar karrierjében és a hangzásvilágában is. Bevallom, nem nagyon szerettem korábban kísérletezgetni, mindig konkrét elképzeléseim voltak, ha dolgoztunk a stúdióban. Aztán Felföldi Zsolti (a zenekar zongoristája), aki szerzőtársam jópár éve, bedobta, hogy frissítsünk a hangszerelésen, engedjük meg kicsit gyeplőt és ne akarjunk mindenáron ragaszkodni a rockzenei hangzáshoz. A "Már nem"-nél szabad kezet kapott és nagyon jól sült el a dolog, a rajongóink is nagyon kedvezően fogadták. Ebből kifolyólag az új nagylemezünk is az eddigiekhez képest frissebb lesz, de mégsem fog elütni a korábbi munkáinktól. Abban viszont nagyon bízom, hogy még több ember szívéhez közelebb kerülünk. Szilárd: - A bandához télen csatlakoztam és rögtön hoztam egy friss, új világot az érkezésemmel. Az új dalokba minden energiánkat, jó ötletünket belerakjuk, szerencsére remek periódusban vagyunk. Örülök, hogy felkészült, remek zenésztársak vesznek körbe és lehetőségünk van alkotni. Alig várom, hogy mit szól majd hozzá a közönség! A Dirty Slippers legközelebb május 26-án Battonyán, 27-én Babóton, 28-án pedig Gyulaváriban koncertezik. A teljes turnéprogram a www.facebook.com/dirtyslippers oldalon! [2017.05.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje

