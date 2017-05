Kamilka és a Pesti Sikk zenekar lemezbemutató koncertre készül A Kamilka és a Pesti Sikk zenekar az NKA - Cseh Tamás Program támogatásával elkészítette első albumát. A megjelenéssel egyidejűleg, június 2-án az együttes lemezbemutató koncertet tart a Budapest Jazz Clubban. „Kóricálok az éjjeli geometriában, ahol a vizek szerelmesek, a színeknek illata van, az érintésnek színe. Művész moziban ülök, pöttyös bögréből kávét iszom – virággal a hajamban – miközben versek sétálnak át rajtam minden feltűnés nélkül. Színes körömlakkal festek az aszfaltra, szappanbuborékot fújok, mezítláb sétálok a fűben, ölelgetem a fákat, akik visszaölelnek. Kiállításokon álmélkodom, szélgép-effektezem a hajszárítóval, zenéket érintek meg az ujjammal. Írok, fotózom, zenélek és rajzolt deszkákon muzsikálom el, hogy a szerelem a legfőbb törvény – ami ugyebár tény.” - Kamilka Az album a Pesti Sikk címet kapta. Mivel itt élnek, itt lélegeznek, itt dolgoznak, így dalaik hitet, ideát, benyomásokat, történeteket fogalmaznak meg. Megjelenik bennük a város számtalan kis csodája, hangja, lüktetése. Az árnyas sétányok alatt szövődő szerelmes pillantások, a macskaköveken lépdelő női cipellők ütemes kopogása, az éjszakai bárok hangulata - az itt élőkre jellemző történetek - természetesen költői képekben kifejezve. Dalok barátságról, szerelemről, könnyed szórakozásról és mindenről, ami Pesti Sikk! Az album szerzői kiadásban jelenik meg hűen tükrözve a szerzőpáros látásmódját. A Kamilka és a Pesti Sikk zenekart 2013-ban alakította meg Kiss Kamilka és Lőrincz Ádám. Az együttes kezdetben a ’20-as és a ’30-as évek magyar sanzonjait dolgozta fel, majd megszülettek saját szerzeményeik is. Igényes dallamviláguk swing-jazz-pop fúziós zenei önkifejezés, tüllszoknyás eklektikában, kortárs szemléletben. Az együttes 2015-ben Vár a Balaton című dalával a Jazzy Rádió dalversenyén a 2. helyet szerezte meg, Kamilka pedig a legjobb előadó különdíjával büszkélkedhetett. 2016-ban a zenekar elnyerte a Cseh Tamás Program támogatását, melynek célja, hogy a nívós hazai előadókat támogassa, valamint népszerűsítésüket elősegítse. A Programban Kamilka és a Pesti Sikk olyan kiváló mentorral dolgozhatott együtt, mint Bágyi Balázs, aki nemcsak a hazai jazz meghatározó alakja és egyben a Magyar Jazz Szövetség elnöke, de nemzetközileg is elismert dob előadóművész, zeneszerző és zenetanár. Az együttes élén Kiss Kamilka énekesnő áll, aki a zenekar szövegírója is. A zenekar másik alapító tagja Lőrincz Ádám zeneszerző, zongorista, bankár, akinek a nevéhez két Guinness Világrekord is fűződik (100-tagú szintetizátor-zenekar illetve a világ legfiatalabb musical-zeneszerzője). Zeneszerzőként hozzájárult a Peet Project nemzetközi karrierjéhez és a Group’n’Swing valamint Gájer Bálint lemezének Fonogram díjához. Kamilka és a Pesti Sikk lemezbemutató koncert 2017. június 2. 20:30 óra Budapest Jazz Club (1136. Budapest, Hollán Ernő u. 7.) [2017.05.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Zenekart keres dobos zenész » dobos/ütős [2017.05.17.]

