Öt koncertet adott egy délután alatt a Budapest Voices A főváros forgalmas pontjait bejárva öt koncertet adott egy emeletes turistabuszról a Budapest Voices. A TérTurné elnevezésű programsorozatról egy road movie-t is készítettek, ami hűen tükrözi a túra különlegességét és megmutatja az átélt vidámságokat. A kórus legközelebb Budapesten, a Kobuci Kertben koncertezik május 18-án. A készülődés nem indult könnyen, reggel még szakadt az eső Budapesten, és az előrejelzések szerint délutánra is hasonló időjárást jósoltak. Az égiek azonban kegyesek voltak a kórushoz, és kora délutánra kisütött a Nap, így a KV2 Audio hangtechnika, az áramforrás és a keverőpult beszerelése, illetve a kábelezések után időben el tudott indulni a különleges túra. Az első koncert a Hősök terén zajlott, eztán következett a WestEnd főbejárata előtti tér, majd a Nyugati tér, a Budapark Kopaszi-gát, végül a Bikás Park. A Budapest Voices mindenhol 20 perces minikoncertet adott a buszról egymástól eltérő repertoárral. A koncerteket az arra tévedő járókelők és turisták mellett azok az édesanyák is láthatták, akiket hozzátartozóikkal együtt Anyák napja alkalmából a helyszínek között szállított a busz. – Ahogy többen a kórusból, én sem ültem még nyitott városnéző buszon, nagy élmény volt megtapasztalni már pusztán az utazás részét – mondta Szélig Évi, a kórus egyik altja. - Újra gyerekekké váltunk, ahogy útra keltünk. Más perspektívából láttunk mindent, például életemben először a Combino tetejét, és jó élmény volt, hogy elértük a körúti fák leveleit. Nekem sokat jelentett, hogy az állomásokon csillogó szemekkel álltak meg érdeklődők, akik nem is tudták mi zajlik, de persze jó érzéssel töltött el ismerős arcokat látni, akik rendszeresen járnak a koncertjeinke. Fantasztikus volt énekelni egy ilyen különleges színpadon. A Budapest Voices következő, immáron teljes estés koncertje a Kobuci Kertben lesz május 18-án. Az olyan jól ismert átirataik mellett, mint az Adjon az ég (Tankcsapda), Hajolj bele a hajamba (Péterfy Bori & Love Band), Magam adom és Autó egy szerpentinen (mindkettő Quimby) illetve Gyémánt (Kimnowak) pár friss átdolgozást is előadnak, például a Zazie az ágyban (Emil.RuleZ!) és a Könnyű álmot hozzon az éj (Generál) c. számokat. – NSZ –

Fotó: Rosta Márk [2017.05.18.] Megosztom: