Virtuózok 2017 - Kristóf Réka, Lukács Gergely és Beéri Benjámin jutott a döntőbe Kristóf Réka, Lukács Gergely és Beéri Benjámin jutott a Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató döntőjébe a nagyok korcsoportjából pénteken. A műsorban kilencen mutatták be produkciójukat a zsűrinek kamarazenekari kísérettel: Lukács Gergely tubás, Kristóf Réka, Bojtos Luca és Sellei Etelka énekes, Rácz Robertó és Bonino Anna-Sophia hegedűs, Szaller István szaxofonos, Beeri Benjámin trombitázó tenor és Kéringer Dávid klarinétos küzdött a döntőbe jutásért. A muzsikusok a Budapest Jazz Orchestrával is előadtak egy közös számot.



A nagyok korcsoportjának legjobbjai is professzionális produkciókkal lepték meg a nézőket és a szakmai zsűri tagjait is, éppen ezért az ítészek ebben az adásban döntöttek a legnehezebben, sok vita volt a továbbjutók személyéről.



A Duna televízióban felvételről sugárzott adás végén a zsűri végül Kristóf Rékát, Lukács Gergelyt és Beéri Benjámint juttatta a május 26-i élő döntőbe.



Balázs János zongoraművész a Kis Virtuózok Alapítvány segítségét kérte és az egyik versenyzőt külön is megjutalmazta, a díjazott ifjú tehetség személye a döntőben derül majd ki. [2017.05.19.]