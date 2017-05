Mi köze az ismert felnőttfilmnek a Massza újdonságához? Mutatjuk a választ A saját bevallásuk szerint is harapós karcos rockzenét játszó trió május végén debütál bemutatkozó albumával. A Massza zenekar 2015 szeptemberében alakult Budapesten. Az első 3 dalos EP-jüket 2016 januárjában adták ki.



A tavalyi év igencsak sűrű volt a Massza számára. Megjártak egy tehetségkutató döntőt, felléphettek a Szigeten, és bekerültek a Cseh Tamás Program 2016 -os induló zenekarai közé. A debütáló album egy közel féléves munkaperiódus gyümölcse, amiről a srácok a következőket tartják fontosnak elmondani: "Az album címét - Full szervíz - egy 90-es években forgatott klasszikus, hangalámondásos pornófilm ihlette, és 11 dal szerepel rajta. Ebből 2 már hallható volt az EP-n , de kissé felfrissítve újra felvettük . Az albumon hangmérnöke Takács Zoltán Jappán volt, és Cserny Kálmán "Bogi"-nál dolgoztunk. A dalokat úgy irtuk hogy jött, ami jólesett, mindenféle erőlködés nélül. Olyan zenét akartunk csinálni ami mindhármunk személyiségét tükrözi, és úgy érezzük ez 100%-ig sikerült is. Az első klip a lemezről a Micsoda szép, amit a 2016-s Sziget Fesztiválon adott koncertünkön rögzítettünk." A trió a Cseh Tamás Program támogatásával létrejött Full szervíz című bemutatkozó albumát május 25-én a Gozsdu Manó Klubban mutatja be, a The Medley's és a Skizoid Kvartett társaságában. A lemez az összes online zenefelületen beszerezhető, de a zenekar 40 db CD-t ingyen bocsájt az érdeklődők rendelkezésére. [2017.05.23.]