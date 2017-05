˝Tele van a város tehetséggel˝... S most kivítelesen nem szerelemmel van tele a város, azaz Győr. Hiszen fiatal tehetségek mutatták meg tudásukat nemrég a Tálentum gálán azzal a nem titkolt céllal, hogy minél nagyobb körben lássák és hallják, milyen csodálatos értékeink vannak Győrben úgy a zenében, a képzőművészetben, a természettudományokban, az irodalomban, mint a sportban. Borkai Zsolt polgármester, a rendezvény fővédnöke, az esemény megnyitóján a Hotel Konferenciában kiemelte, a tehetség önmagában nem elég, szorgalmasnak, kitartónak és elhivatottnak is kell lenni, hogy az ember kibontakoztathassa tehetségét és elérje a kitűzött célját. A tehetségekre oda kell figyelni, felkarolni őket, hiszen hozzájárulnak a nemzet kultúrájához, fejlődéséhez önbecsüléséhez. A tehetségek segítése az egész társadalom feladata, úgy, ahogy a Tálentum műhely és a tehetséggondozásban résztvevő győri szakemberek küldetésnek tekintik a csiszolatlan gyémántok felkarolását, segítését. A polgármester kitért a júliusi győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra is, amelyen ötven ország fiataljai vesznek részt. A rendezvény szintén a tehetségek felkutatásáról, felmutatásáról szól, arról, hogyan válhatnak a jelen tehetségei a jövő példaképeivé. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő a Tálentum Műhelyről elmondta, a szervezet együttműködik a győri oktatási és nevelési intézményekkel, feladatuk a kiemelkedő képességű gyermekek, fiatalok felkutatása az óvodától az egyetemig, valamint a fejlődésükhöz szükséges képzések biztosítása. A képviselő rámutatott: a tehetségépítés nem csak szakmai, hanem közösségi és társadalomépítő program is, amely meghatározza nemeztünk jövőjét. Blazovicsné Varga Marianna a Győri Tankerületi Központ igazgatója büszkén jelentette be, hogy a tankerületbe tartozó 27 ezer tanulóból több mint kétezren ebben a tanévben a különböző versenyeken 1-3 helyezést értek el, vagy különdíjakat nyertek. A jól teljesítő diákoknak, a felkészítő tanáraiknak és a szüleiknek fontos az elismerése, ezért hagyományteremtő céllal „Kiválók a kiválóaknak” címmel a Győri Filharmonikus Zenekar egy élménykoncerttel, a Győri Balett pedig egy előadással ajándékozza meg az őket. A Tálentum gálán elsőként a legkisebbek, a Tárogató Óvoda Lepke Tagóvodájának ovisai balett előadását láthatták Kőhalmi-Kara Zsuzsanna balett-művész vezetésével a jelenlévők. A gazdag program szünetében az Apor művészeti iskola tanulóinak munkáit, a város művészeinek kiállítását, valamint a GYMSM-i Pedagógiai Szakszolgálat által az EYOF-ra meghirdetett mese és versíró, és a rajzverseny díjazottjaink munkáit tekinthették meg az érdeklődők. – gyorplusz.hu –

