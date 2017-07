Campus Fesztivál 2017 - erre készülj fel

A debreceni Campus Fesztivál az ÁNTSZ hőségriasztására vonatkozó figyelmeztetést rendkívül komolyan veszi ezért felhívja a fesztiválra érkezőknek a figyelmét, hogy a fesztiválon megnöveli a vízvételi lehetőségi pontok számát.

A Campus Fesztiválon számos ponton és folyamatosan van lehetőség friss, jó minőségű ivóvíz vételre, amelyet a tegnap kezdődött fesztiválon a fesztiválozók korlátlanul és ingyen használhatnak. A városi ivóvízellátásban üzemelő Nagyerdei Stadionban, a Nagyerdei Víztoronyban és a fesztiválozóknak megnyitott kempingben is épített vízvételi pontok találhatóak összesen 16. Az elérhető csapok száma pedig meghaladja a 70-et. A fesztivál továbbá törekszik arra, hogy minél igényesebb körülményeket teremtsen a Debrecenbe látogatóknak. Eddig is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a fesztiválra érkezők már előzetesen tájékoztatást kapjanak arról, hogy itt igényes, épített vizesblokkok és mosdók várják, mindamellett a nagyerdei környezet fás, árnyékos helyekben bővelkedik, amely nagyban segít a hőség elviselésében is. Természetesen az ÁNTSZ hőségriasztására vonatkozó figyelmeztetését mi is komolyan vesszük, ezért a fesztivál további három napján növeljük a vízvételi lehetőségi pontok számát és párakapukat is telepítünk.

[2017.07.21.]