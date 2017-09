Jamie Winchester és Hrutka Robi újra együtt - képek a budapesti koncertről

Szeptember 14-én a Barba Negra Trackben muzsikált együtt, kilenc év kihagyás után a két zseniális dalszerző és zenész.

Már nem is emlékszem olyan régen volt, hogy Jamie Winchester és Hrutka Robi együtt zenéltek. 2008., Millenáris Teátrum. Búcsúkoncert. Megható volt. Talán el is hittük, hogy ilyen többé nem lesz.

De lett. Idén januárban Jamie koncertezett a Barba Negra fedélzetén. Robi két szám erejéig vendégeskedett, de talán ez a két szám kapta a legnagyobb ovációt.



Aztán jött a hír, hogy szeptemberben újra együtt állnak színpadra a Barba Negra Trackben és jó hangos koncertet adnak. Magam sem tudom eldönteni ki várta jobban ezt a csodakoncertet, a zenészek vagy a közönség.



Végre eljött a nagy nap. Az időjárás megpróbált kitolni velünk, az egész napos szeptemberi hőség után feltámadt a szél, bár legalább nem esett. De a zenekart és a közönséget nem lehet csak úgy elijeszteni, ha már ennyit vártunk egy ilyen koncertre csak azért is baromi jól fogjuk magunkat érezni.







Képek a koncertről



Audrey

[2017.09.20.]