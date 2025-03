Íme a Pannon Várszínház jubileumi 25. évadának programja 2025. március 21-én tartotta meg a Pannon Várszínház 2025/2026-os, jubileumi 25. évadának programbejelentő sajtótájékoztatóját. A színház mindenekelőtt a közönséget és a támogatóit szeretné ünnepelni a következő szezonban. Az első negyedév tartalmasan telt. A Pannon Várszínház 2 előadást mutatott be az év során. Januárban a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musical előadást, amelyet eddig 6 helyszínen 9 alkalommal láthatott a közönség az ország legnagyobb arénáiban, köztük a budapesti Papp László Sportarénában is. Második bemutatójuk februárban Márton László Jászai Mari feltámasztása című groteszk komédiája volt, mellyel a veszprémi közönség mellett már a budapesti és a keszthelyi nézők is találkozhattak. Az első negyedévben 44 előadásuk és 50.141 fizető nézőjük volt. Az idei évadban még egy bemutató van hátra. Molnár Ferenc Játék a kastélyban című komédiája április 4-től látható. Bérlet- és jegyáraikban csak minimális változás történt. Árképzésük a piac törvényeit követi, hiszen ez legnagyobb bevételi lehetőségük. Mindemellett a Pannon Várszínház számos kedvezményt kínál mind önálló jegyekre, mind a bérletvásárlások során. Kedvezményben részesítik többek között a nyugdíjasokat, valamint a közszférában dolgozókat. Azon nézőik, akik bérletet váltanak, a legnagyobb sikerű előadásaikat - a bérlethányadok alapján - csaknem 50%-os kedvezménnyel tudják megtekinteni. Térítésmentes színházlátogatási lehetőséget biztosítanak a Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény munkatársai és pártfogoltjai részére. A 2025/2026-os évad két részre oszlik. A „Best of Pannon” sorozat elmúlt 25 évük legnagyobb sikereit tartalmazza: A padlás (18 éve látható a Pannon Várszínházban)

Sose halunk meg (14 évvel ezelőtti bemutató)

A Pál utcai fiúk (8 éve töretlen sikerrel az ország számos pontján nagy sikerrel játsszák, az előadások száma a 300-hoz közelít) Az előadásokat több új szereplővel, felújításokkal láthatják szeptembertől az érdeklődők. Az évadban két ősbemutatóval jelentkeznek. A filmsztár – Szelle Dávid rendezésében kerül színpadra. Az író, Peter Quilter személyesen kereste meg a rendezőt, hogy a Bestseller sikere után újonnan elkészült 3 szereplős darabját a Pannon Várszínház mutassa be elsőként a világon. A darabot Csukás Márton és Csukás Barnabás fordította. Az előadásba visszatér egy régi kedvenc is a színpadra, Kékesi Gábor. A másik két szerepet Fekete Linda és Szelle Dávid alakítják. Jókai Mór: Szegény gazdagok – Az író 200. születésnapjának évfordulójára állítja színpadra a Pannon Várszínház. Ez a kalandjáték ősbemutató, izgalmakkal, humorral, látványos elemekkel, fergeteges táncokkal, aktuális mondandóval, mely örömet okoz minden korosztálynak. „Nagy utazás” a mottója 25. évaduknak, mely a színház egyszeri, megismételhetetlen csodáját, az élő művészet erejét kívánja szolgálni, erősíteni. Sok szeretettel vár Mindenkit a Pannon Várszínház az előadásaira! Pannon Várszínház

Fotó: Pannon Várszínház - Pesthy Márton [2025.03.26.]

