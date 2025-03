Visszatér Budapestre a Batushka Sötét zenei szertartásra várják az érdeklődőket április 6-a éjszakáján az Analog Music Hallban: a lengyel Patriarkh, azaz az egykori Batushka celebrál majd fekete szeánszot. A lengyelek előtt fellép 5 kőkemény, okkult apácának öltözött hölgy, azaz a Dogma Brazíliából, előttük pedig a lengyel zenei projekt, a Nidhogg is szerepel. Patriarkh néven folytatja a (Bartłomiej Krysiuk-féle) Batushka! A titokzatos csapat 5 évvel az elismert legutóbbi misztikus black metal remekmű, a Hospodi után most új nagylemezzel hallat magáról: a a Prorok Ilija, azaz Illés próféta című konceptalbum a Napalm Recordsnál jelent meg az év elején. A lemezen szerepel a Wierszalin IV című tétel, Eliza Sacharczuk közreműködésével. Emellett a formáció egy különleges koncertfelvételt is kiad áprilisban: a ЧЕРНАЯ ПАСХА / BLACK PASCHA kétlemezes, kihajtható borítós, arany-fekete márványozott vinyl formában jelenik meg, aranyozott borítóval, egy A2-es poszterrel és a zenekar aláírásaival, mindössze 300 példányra limitált kiadásban. A lemezeken található 80 perces, 15 tételes felvétel 2024-ben készült a zenekar krakkói fellépésén. és a bakelit mellett két CD-n és egy DVD-n, 8 paneles digipack csomagolásban, melléklettel is elérhető lesz, valamint egy fából készült boksz szett formájában is. A lengyelekkel közös turnén érkezik a brazil Dogma, azaz négy (sőt, tavaly óta már öt) elvetemült nővér: Lilith (ének), Lamia (gitár), Nixe (basszusgitár), Abrahel (dobok) és Rusalka (ritmusgitár). Ezek a keményen zúzó „apácák” olyan tüzes és kénköves prédikációval adják elő műsorukat – az azonos című Dogma lemez dalait, hogy biztos jól átmozgatják majd a léggitározni vágyó közönséget. A Dogma nyíltan bátorítja az örömteli lázadást és a kötöttségektől való megszabadulást, és azt vallja, hogy az igazi istenkáromlás az önmegtagadás. Emellett erőteljes kritikát fogalmaznak meg a vallási képmutatók és az elnyomó rendszerek ellen. Szándékosan forgatják ki az apácák ikonográfiáját, hiszen annak éppen az ellenkezőjét képviselik. És persze, hogy a Like A Prayer-t is feldolgozták Madonnától. Előttük szerepel a Wilczyca nevű lengyel black metal formáció énekesének saját projektje, a Nidhogg. A három csapat április 6-án játszik Budapesten, az Analog Music Hall színpadán. A Livesounds bemutatja: New Jerusalem Tour

2025. április 6., vasárnap 19 óra

Budapest, Analog Music Hall

PATRIARKH, Dogma, Nidhogg koncertek + vendég

Belépő: elővételben 9.900 Ft, a koncert napján 10.900 Ft

