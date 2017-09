Ajánljuk! Takács Vilkó akusztikus koncert a MALTeR-ban! Október 6-án este Takács Vilkó akusztikus koncert a MALTeR-ban! A MALTeR BeerStro a cseh sörök iránt mutatkozó magas kereslet hatására Cseh Sörözőként működik tovább. Ám a zenei hagyományok folytatódnak, így a söröző törzsvendégei októberben sem maradnak koncert nélkül. Október 6-án a Rock Sorozat első fellépője, Takács Vilmos „Vilkó egy szál gitárral” című akusztikus estjére várja szeretettel az érdeklődőket a MALTeR Cseh Söröző!



A MALTeR BeerStro Cseh Sörözővé alakult át, melynek megfelelően mostantól az italkínálatban is a közkedvelt cseh sörök dominálnak. A programok keretein belül a zenei vonal természetesen folytatódik, a Malter Rock sorozatban elsőként október 6-án Takács Vilmos „Vilkó egy szál gitárral” című akusztikus estje kerül megrendezésre a MALTeR-ban. Takács Vilkó nevét a Ganxsta Zolee és a Kartel, a MEN in the Box (Alice in Chains Tribute) együttesekből ismerhetjük, de korábban megfordult a Hollywood Rose (Guns N' Roses tribute) és az Action zenekarokban is, illetve gyakori vendég több zenei produkcióban, lemezen. Sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a zenélés mellett Vilkó remek írói vénával is bír. Ennek eredményeképpen számos beszámoló, CD- és koncertajánló megírása után 2013. októberében megjelent az első könyve „A Guns N' Roses és én - Pisztolytáska és rózsapatron” címmel. Körülbelül 6 éve indította el a "Vilkó egy szál gitárral" című koncertsorozatot. A produkcióban Vilkó új oldalát tárja elénk, hiszen nemcsak rock dalok csendülnek fel, hanem színesebb a repetoár. Ezen estek dalait a gitárművész egy-egy téma köré csoportosítja, melyek többek között a Guns n' Roses, a 60-as évek Amerikája (Hendrix, Doors, Janis Joplin), filmzenék (főleg Tarantino-tól), Tankcsapda, LGT, Die Toten Hosen, Nirvana, 90-es évek MTV slágerei valamint Rock n' Roll dalok akusztikus verziói. A különleges élményt nyújtó este hangulatát kiváló ételek és italok fogyasztásával koronázhatja meg minden kedves vendég!



2017. október 6. 20 óra - Vilkó egy szál gitárral – akusztikus est



A belépő ára: 1 000 Ft/fő, ami lefogyasztható.

