"Ez a srác a bandájával együtt lenyűgöző zenei élményt ad!"

Olyan erős vagy mint egy bika, de olyan okos, mint egy kombájn. Mondta Király Viktornak egykori tanárnője, Varga tanár néni a legnagyobb kedvességgel. Úgy vélte, Viktor nem lesz se matematikus, se fizikus, de az útja már megvan, énekes lesz! Király Viktor koncertet látogattunk december 8-án az E78-ban.

Király Viktorral mindannyian jó pár évvel ezelőtt a Megasztárban ismerkedhettünk meg. Kuriózumnak minősült az Amerikából hazatért család története, emiatt is rivaldafényt kapott a 16 évesen Magyarországra költözött fiú. A tehetségkutató során pedig bebizonyíthatta, hogy nem csak az „USA-story” miatt érdemes figyelni rá. Mikor hazánkba berobbantak a különféle tehetséget kutató, vagy inkább tehetséget mutató szórakoztató műsorok, hirtelen rengeteg olyan embert láthattunk a tv képernyőjén, akinek tehetségétől elállt a szavunk.



A műsorok végeztével azonban az ott látható talentumok vagy eltűntek a „süllyesztőben” vagy egyéb médiafelületeken próbáltak újra láthatóságot elérni, esetleg saját lábukra állva taposták ki maguknak az utat. Egy biztos, többségükön ott maradt az a bizonyos bélyeg, ami levakarhatatlan: tehetségkutatós. Minden bizonnyal nehéz ezt a címkét viselni és bárhogy próbálkozik az ember, valahogy újra és újra a látótérbe kerül.



Így van ez Király Viktorral is, aki a koncertet is a 10 éves Megasztáros feltűnésére emlékezve kezdte. Pedig az elmúlt években letett annyit az asztalra, hogy nemes egyszerűséggel Király Viktorként aposztrofálhassa magát. Jó példa erre 8 fős (!) profi zenekara is és az a zeneiség, amit kaptunk tőlük ezen a pénteki estén. Tehát művészet tekintetében panaszra nem volt okunk, sőt lenyűgöző volt látni a zenekar közös létét a színpadon.



A dalok közötti átkötéseknél azonban néha kényelmetlenül éreztem magam. Az erőltetett megszólalások kissé zavaróan hatottak rám, de ahogy körülnéztem, észrevettem, hogy a teremben állók nagy többsége nem így vélekedik. A közönség sorai között a kisiskolásoktól egészen a nyugdíjas korosztályig mindenki képviseltette magát, és az átütő öröm és eufória nem csak a kicsiken, de nagyokon is látszódott. Viktor vicces megszólalásain pedig nagyjából kivétel nélkül nevetett mindenki. Voltak, akik teli torokból énekelték a dalszövegeket (többek között olykor én is), táncoltak, sőt volt olyan is, akit egyenesen a színpadra hívtak fel, hogy ott lejtsen a koncert alatt. A hátsó sorokban ülőket is sikerült nagy nehezen megmozgatni, bár felállni senki nem volt hajlandó, egy kis karemelés, majd balra-jobbra integetés mindenkinek belefért.



A város egyik legjobb koncertterme az E78, ez vitathatatlan. A hangosítás és a fények is mind-mind alátámasztják ezt, most utóbbi esetében mégis volt egy határozottan zavaró részlet. A koncert alatt több alkalommal világították meg a közönséget, hogy a zenekar is szemügyre vehesse az előttük álló tömeget. Kissé sajnáltam is a színpadon álló fiúkat, mert magamból és a mellettem állókból kiindulva csak fél szemmel hunyorgó, arcukat eltakaró embereket láthattak. Olyannyira erősre sikerült a közönségre állított fény, hogy csak győztem kapkodni a kezem a szemem elé, majd valahogy visszanyerni a látásom, miután a fények többsége ismételten a zenészeket világította meg.



Mindezeket végigolvasván higgyétek el, megéri legalább egyszer ellátogatni egy Király Viktor koncertre! Ez a srác a bandájával együtt lenyűgöző zenei élményt ad!



