Beton: Elásom önmagamban - Egy újabb súlyos tétel a júniusban érkező bemutatkozó albumról Az év elején alakult és márciusban a Féreg című dalukkal / videójukkal berobbanó Beton zenekar hivatalosan is megjelentette második kőkemény számát, Elásom önmagamban címmel! A dalhoz ezúttal is készült egy visual kisfilm. "Elérkeztünk a második komoly lépéshez, hiszen megjelent az 'Elásom önmagamban' című legújabb single a zenekarunktól. A debütáló ‘Féreg’ sikere - durván 7000 megtekintés a YouTube-on és 5000 a Spotifyon - megsokszorozta az energiáinkat, így az előzőleg tervezett április végi megjelenésünket előrébb hoztuk! Hajós nyelven szólva, bent akartuk tartani a szelet a vitorlában.

A dal szövege a ‘Féreg’-hez képest, kilép az önmarcangolásból és egy nárcisztikus szerelmi történetet mesél el. A szöveg ezúttal is horzsol, akárcsak a zenei aláfestés. Sőt, ebben a dalban hallhatóak igazán azok a stílusjegyek, amelyek megmutatják a BETON igazi zenei irányvonalát. Ez a dal már egy igen komoly ‘felhívás keringőre’ mindazok számára, akik szeretik ezt a stílust vagy épp hiányolják a magyar metal zenei színtérről az általunk képviselt igényesen tálalt, kemény, odab.szós muzsikát. Ez a tánc pedig hamarosan újabb megjelenéssel folytatódik, ugyanis májusban érkezik a ‘11-es a nyakban’ című szerzeményünk, amellyel igyekszünk még magasabb szintre tenni azt a bizonyos lécet!

És aztán már csak párat kell aludni és megérkezik a várva várt ‘Önazonos’ című album!” A Beton a közösségi médiában egy privát Facebook csoportot üzemeltet, ahol ennek tagjai mindig elsőként értesülhetnek a megjelenésekről, illetve a zenekar igyekszik exkluzív tartalmakkal megköszönni nekik a támogatásukat. Beton:

Horváth István "Pityesz" - ének

Jakab Viktor - basszusgitár

Jozzy - szólógitár

Kindák Márk - gitár

