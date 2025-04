Bemutatkozik a királyné: Csobot Adél is színre lép A 3 testőrben A 3 testőr kalandmusicalben készül első Dóm téri szereplésére Csobot Adél. A népszerű művészt Ausztriai Anna királyné szerepében láthatja a Szegedi Szabadtéri Játékok közönsége idén augusztusban, Szente Vajk rendezésében. Csobot Adél is csatlakozik a Szegedi Szabadtéri Játékok legújabb bemutatójának illusztris névsorához. Rob Bolland, Ferdi Bolland és André Breedland A 3 testőr című musicale számos érdekes karaktert sorakoztat fel; a kedvelt előadóművész Ausztriai Annát, XIII. Lajos francia király feleségét formálja meg közülük. A királyné sokszor félreértett, összetett karakter. Egyes megközelítésekben úgy tűnhet, két férfi között őrlődik, azonban tettei mögött megfontolt, új hazája iránt elhivatott szándék áll. A kötelesség férjéhez, a francia királyhoz köti, akivel azonban nem fűzi őket össze szoros érzelmi kötelék, és gyakran tehetetlennek tűnik e kötelék megszövésére tett kísérleteiben. A szenvedélyes szerelem lehetősége a királyné múltjában sejlett fel – Buckingham herceg alakjában – amelynek emléke, vagy inkább híre rossz fülekbe jutva azonban veszéllyel fenyeget, beindítva a bonyodalmat. Richelieu bíboros e régi szerelem segítségével igyekszik éket verni a királyi pár közé, a rátermett Anna helyett maga akarván irányítani a befolyásolható XIII. Lajost. Ausztriai Anna életre keltése új, ám szívesen fogadott kihívások sokaságát állítja majd Csobot Adél elé. Az aranyosgyéresi születésű művészre 2012-ben figyelt fel az ország; azóta pedig számos szerepkörben, énekesként, film- és színpadi színészként, televíziós személyiségként is belopta magát a nézők szívébe. A sokoldalú előadó bevallotta, bár minden feladat kedves a számára, mégis a színházi létet érzi legközelebb a szívéhez: „Ha azt nézem, mi az, amire gyerekkorom óta vágyom, mi az, ahol a leginkább azt érzem, a helyemen vagyok, akkor az a színészet. Aki kicsit is ismer engem, láthatott már filmben és színházban is, de hiába nem effajta munkák tették ki az elmúlt időm nagy részét, mégis ez az, amire a legjobban vágyom! A színészi minőségben érzem magam a legjobban, és ez a legnagyobb kihívás.”

Ennek fényében különös örömmel fogadta a Szabadtéri Játékok felkérését, és óriási lelkesedéssel készül a sok újdonsággal járó feladatra: „Mindig megtisztelő, ha egy-egy karakter, szerep megformálása kapcsán rám gondolnak! Boldogan vállaltam el A 3 testőrben való szereplést. Fejben már próbálom is összerakni, hogyan fog kinézni így nyáron az életem, milyen lesz a logisztika, izgatottan várom! Az már látható, hogy igen összetartó csapattal készül majd A 3 testőr, hiszen számos közreműködőt köt össze színpadi vagy éppen magánéletbeli ismeretség. Csobot Adél is elmondta, számára is akadnak kedves kollégák a sztárszereposztás tagjai között: „Fehér Tiborral dolgoztunk együtt Az Őrült Nők Ketrecében, Feke Palival is dolgoztam már – ugyan nem álltunk közösen színpadon –, de egy darabjához kapcsolódóan forgott egy kis jelenetünk. De nagyon nyitott embernek tartom magam, és nagyon várom mindenkivel a közös munkát!”

Bár Anna királyné színpadi férje kilétét még homály fedi, sok jelenetében éppen a Fehér Tibor alakította Buckingham herceggel, Feke Pál Richelieu bíborosával láthatja a közönség, és persze legfőbb bizalmasával, Constance-szal, akit Kovács Gyopár formál meg. A népszerű művész azt is elárulta, minden szempontból első Szabadtéri-alkalom számára az új musicalprodukcióban való fellépés: „Bevallom, még nem jártam ott, eddig még mindig csak hallottam róla. De mégiscsak az ország legnagyobb színpada, ráadásul ugye szabad téren: ez egy nagyon különleges találkozás lesz nekem. Szeretek új dolgokat kipróbálni, először csinálni valamit – ez most éppen ilyen, szóval mindenféleképpen nagyon izgalmas lesz! Az egész egy nagy kihívás, és szerintem éppen ettől lesz jó!" – vallotta Csobot Adél, aki augusztus 8., 9., 10., 15., és 16. estéjén lép a Dóm tér színpadára.