Örömzenéléssel lepte meg a Söndörgő a járókelőket A Söndörgő idén ünnepli 30. születésnapját. A három évtized számos sikert hozott a zenekar számára, de a szakmai-díjak, a neves kiadó és Grammy-közelsége mellett is a legfontosabb az évek során az maradt, hogy a közös muzsikálás örömet okozzon nekik és az embereknek. Ebből adtak ízelítőt egy spontán zenéléssel a Liszt Ferenc téren is a járókelők legnagyobb örömére, amelyet egy videóban is megörökítettek. A 30. születésnapra pedig mindenki hivatalos: április 26-án Balkán Allnighter a Dürer Kertben. Ereikben lüktet a zenélés és annak szeretete, a mesterséget apáiktól, a Vujicsics tagjaitól tanulták el és kezdtek maguk is muzsikálni, mára illusztris karriert tudhatnak maguknak és őrizve a lángot adják tovább tudásukat. A Söndörgő eddig kilenc lemezt adott ki - ősszel ismét a neves GroundUP Music-nál érkezik jubileumi albumuk -, emellett a világzenei rádiósok listájának első helyére kerültek Tamburocket című lemezükkel, amelyet a Songlines és az fRoots az év legjobb világzenei lemezének választott, a tavaly megjelent Gyezz pedig a World Music Charts Europe élére repítette őket és Grammy-jelöléshez is felterjesztették őket. A sikerek mellett azonban a zenélés szeretete és a közös játék öröme maradt a legfontosabb, eköré épül születésnapi koncertjük is és ebből adtak ízelítőt egy szerda délelőtt, amikor váratlanul muzsikálni kezdtek a Liszt Ferenc téren, vidám pillanatokat okozva a járókelőknek és turistáknak. A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen a Söndörgő tagjai a Zeneakadémia oktatójaként az új zenész-generáció tanításával is foglalkoznak. A születésnapi koncert is olyan lesz, mint egy nagy házibuli, ahol a Söndörgő tanítványai és mesterei is játszanak majd. A Söndörgő 30 – Balkán Allnighteren fellép a Vujicsics, a Poklade, a Vigad, a Babra, Versendi Kovács József, Buzás Attila, Princz G. Gergő, Wertetics Szlobodán és a Zenekadémiai Népzene Tanszék hallgatói is április 26-án a Dürer Kertben. Jegyek [2025.04.24.] Megosztom: