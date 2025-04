Tobias Sammet elvarázsolt kastélyában elveszve - Avantasia koncerten jártunk és imádtuk Április 01-én visszatért hozzánk Tobias Sammet és metal operája, legújabb, még nagyobb, még monumentálisabb műsorával, amit valaha láttunk. Ahogy azt tudni illik, az Avantasia metal opera először Tobias Sammet által egy lemezes kezdeményezésnek indult, mint „egyszeri és megismételhetetlen” metal opera album. Aztán lett még egy, aztán még egy...aztán írt még három albumot, aztán újabb három albumnyit... és csak nőtt és nőtt a „project” ami Tobinak szinte a hitvallása is, most pedig itt a legújabb, huszonöt év elteltével, negyed évszázaddal az első lemezt követően. Minden album más, minden albumra más vendég énekeseket hív meg Tobi, és minden turnéra más énekeseket gyűjt össze, ami nem lehet egyszerű feladat ennyi nagy névvel az elmúlt évtizedek alatt. Tobias Sammet zseni. Az idővel pedig csak érik, mint a jó bor, mindig felülmúlja önmagát. Az első metal lemezem eleve az Avantasia egyes albuma volt huszonöt évvel ezelőtt, amivel az egész stílust megszerettem, szóval számomra meghatározó pont az életemben. No de most maradjunk a jelenlegi koncertnél. Avantasia koncert képekben - klikk a fotóra

Előzenekar nem volt, hiszen majd három órás showt kaptunk, időbe sem fért volna bele. Érdemes volt kapunyitásra érkezni legkésőbb, mert korán, fél nyolckor már kezdődött is az „előadás”, hiszen Tobiról köztudott, hogy úgy építi fel a showt, mint egy színházi darabot, csak itt szünet nélkül metal muzsikát hallgatunk és látunk három órán át. Hatalmas Tobias Sammet’s Avantasia molinó takarta a színpadot a kezdésig, ha esetleg valaki nem tudta volna, milyen rendezvényen van, egyértelmű legyen. Pontban fél nyolckor kialudtak a fények, a molinó csillagos égbolt hatását keltve volt megvilágítva a színpad irányából „belülről”, villódzó fények, gitár riffek, majd hatalmas robaj, a molinó lehullott, és szemünk elé tárult egy „kastély” vagy „vár” udvara a színpadon. Középen kovácsoltvas hatását keltő kerítés, mögötte felvillanó lángcsóvák, ez látvány szempontjából is különleges volt, és praktikusan biztonságosan voltak „elkerítve” a fellobbanó lángnyelvek. A színpad egyik oldalán Felix Bohnke dobolt, akit Tobi az anyazenekarából, az Edguy-ból hozott magával a produkcióba, hű társként kitartva egymás mellett évtizedek óta. Színpad másik oldalán egy bástyaszerű emelvény, amire csigalépcsőn vezetett az út, itt két énekes és két énekesnő vokalista hölgy is elfért egymás mellett. Jelenlegi vendég énekesek a turnén: Adrienne Cowan, Tommy Karevik (Kamelot), Herbie Langhans (Firewind), Ronnie Atkins (Pretty Maids), Eric Martin (Mr. Big), Kenny Leckremo (H.E.A.T). No és ne feledkezzünk meg az állandó tagról sem, Sasha Paeth, aki több mint tíz éve dolgozik Tobival a projektben, producerként is, írt pár dalt is Tobival, és gitárosként tevékenykedik mellette a turnékon és a lemezen is. A régi és aktuális új lemezeken természetesen más vendég énekesek is szerepelnek, mint például Klaus Meine (Scorpions), Jorn Lande, Michaek Kiske (Helloween) és sokan mások, a teljesség igénye nélkül, de mindenkit nem lehet egyszerre „tornáztatni”, így is csoda, hogy Tobi ennyi világklasszis énekest össze tud gereblyézni egyszerre, egy időben, egy turnéra. A nyitó tétel az új albumról precízen találóan a (Welcome to the) Creepshow nyitó dal. Hát akkor Welcome (haha)... Ezzel a koncert kezdetét is vette, hogy második dalnak egyből következhessen a klasszikus kedvenc dalom, a legelső Avantasia maxi - kislemez (volt még ilyen, elképesztő), huszonöt évvel ez előttről, „Reach out for the Light”. Tobi hangja jobb, mint valaha, magas hangokat is hozza minden dalnál. Egész koncert alatt szaladgált a színpad széltében hosszában, miközben a vendég énekesek sorba érkeztek a színpadra a „kastélyból” kilépve, felváltva duettet énekelve Tobival, miközben az állandó vokalisták a színpad oldalán a „bástya” lépcső emelvényén maradtak. Amikor váltás volt lesétáltak az énekesek helycserés támadással. Eric „dude” Martin természetesen viccelődve lépett színpadra, ahogy azt esetében megszokhattuk, „mosolyalbum”. Ebben is remek partner Tobi, hiszen őt is állandóan viccelődni látjuk, halljuk, amikor épp nem énekel, vagy nem ír épp meg egy metal opera albumot. A dalok között Tobi hálálkodott a fogadtatásért. Elképesztő tapsvihar, üdvrivalgás és hangorkán kísért minden dalt. Minden dalt kívülről énekeltünk. A „Dying for an Angel” alatt már meg kellett pihennem, mert alig kaptam levegőt az ugrálástól és az énekléstől. Elképesztő az a precizitás, ahogy minden dalhoz a megfelelő látvány társult a megfelelő fényekkel, megfelelő pillanatban lobbanva a lángok, ahol, és ahogy kell (én tűzzel eleve megvehető vagyok bármikor, haha, de ez több volt annál is). Tobi szettjéről is ejtünk néhány szót. Cilinder (ez már védjegye), hosszú egyedi kialakítású bőrkabát, olykor napszemüveg, amit fel-le vett a koncert alatt, és rózsaszín/lila „csillámos” Converse cipőre hajazó tornacipő. A „varázspálcáját” is sűrűn pörgette a megfelelő daloknál, mint például a „Toy Master”, ahol egy denevér/sárkány formájú trónt toltak a színpadra. Ebben foglalt helyet Tobi, miközben a „trón” hat támlájából lángok lobbantak fel a zene ütemére. Egymás után jöttek az Avantasia slágerek, amiben minden énekes megcsillogtathatta tudását, Ronnie Attkins szerencsére (remélhetőleg) legyőzte a rákot, a kezeléseknek hála jobb erőben van, mint valaha. Kenny elképesztő energiával „lakta be” a színpadot szintén. A dalok között több perces „Tobi, Tobi” kántálásokkal is jutalmaztuk főhősünket mesterünket, amitől szinte könnyekig hatódott. A tempósabb dalokat olykor ballada váltotta, mint például az egyik legszebb Avantasia „himnusz” a „Farevell”. Itt a telefonok vakujával világítottuk be a teret, a zene ritmusára integetve, csápolva, hidegrázós élmény volt. A „Scarecrow” alatt majdnem a plafonig értek a lángcsóvák és a füstoszlopok, a fények pedig a teljes színpadot vörös és sárga/arany színekbe borították. A színpad hátuljában még egy kivetítő is elfért. Mindig az adott album borítóját láthattuk vizuálisan, a dalokhoz illeszkedve. A „Lucifer” tételénél Tobi elfelejtett két sornyi dalszöveget, de ezt briliánsan, viccelődve oldotta meg, saját magát is kiparodizálva, a közönség segítségére bízta magát. Előtte egy kis beszédet tartott, melyben felhívta a figyelmünket a zongora mögé ülve, hogy itt minden, amit látunk és hallunk, az színtiszta „emberi hülyeség” azaz a fejéből pattant ki, semmi mesterséges intelligencia és hasonló technikai divatos újítások nincsenek jelen. Miközben elkezdődött a dal, a zongora nemes egyszerűséggel lángra lobbant, Tobi zongorajátéka alatt. Sajnos ezzel a műsoridő végére értünk lassan, elrepült a két és fél óra, már csak két tétel volt hátra, igaz, az több mint negyedórára nyúlt. Következett a klasszikus MTV sláger, a „Lost in Space” Egy emberként üvöltve énekeltük végig a dalt Tobival. Az utolsó tétel a „kereszt és angyalok”, mindig ez a záró tétel Avantasia koncerten. Következett a „Sign of the Cross/Seven Angels”. Itt szépen egyesével érkeztek a színpadra az énekesek, a dal közepére teljes létszámmal felsorakozva a színpadon, hogy az utolsó dalt együtt énekelhessék el. Varázslat volt a színpadon, három órát tölthettünk Tobi elvarázsolt kastélyában, madárijesztőkkel, boszorkányokkal, bűvészekkel teli univerzumban téve „űrutazást”, elveszve a csillagok között. Sajnos vissza kellett térnünk koncert végén a valóságba, a jelen világába, és haza kellett battyognunk, ám „ceremónia mesterünk” ismét olyat alkotott, hogy hetekig a koncert hatása alatt voltam (vagyok még mindig), és azóta is többnyire Avantasia lemezeim hallgatom, ahogy időm engedi. A szervezésért köszönet a H-Music Hungary csapatának! Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri Videók Setlist 1. Creepshow 2. Reach Out for the Light (with Adrienne Cowan) 3. The Witch (with Tommy Karevik) 4. Devil in the Belfry (with Herbie Langhans) 5. Phantasmagoria (with Ronnie Atkins) 6. What's Left of Me (with Eric Martin) 7. Dying for an Angel (with Eric Martin) 8. Against the Wind (with Kenny Leckremo) 9. Here Be Dragons (with Tommy Karevik) 10. Avalon (with Adrienne Cowan) 11. Let the Storm Descend Upon You (with Ronnie Atkins & Herbie Langhams) 12. Promised Land (With Ronnie Atkins & Eric Martin, without Tobias Sammet) 13. The Toy Master 14. Twisted Mind (With Ronnie Atkins & Eric Martin, without Tobias Sammet) 15. The Wicked Symphony (With Tommy Karevik & Kenny Leckremo, without Tobias Sammet) 16. Shelter from the Rain (With Ronnie Atkins & Eric Martin, without Tobias Sammet) 17. Farewell (with Chiara Tricarico) 18. The Scarecrow (with Ronnie Atkins) 19. Death ls Just a Feeling Encore: 20. Lucifer 21. Lost in Space 22. Sign of the Cross / The Seven Angels ((Everyone joins for the "The Seven Angels Chorus) [2025.04.30.]