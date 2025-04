A 3 testőr uralkodója: Dino Benjamin

Sokoldalú fiatal színművész gazdagítja tovább a Szegedi Szabadtéri Játékok új musicalbemutatójának szereplőgárdáját. Dino Benjamin XIII. Lajos francia király szerepében lép színre a Dóm téri színpadon, és izgatottan készül a visszatérésre.

Dino Benjamin védelmében ragadnak kardot a muskétások a Szabadtéri Játékok készülő produkciójában. A Vígszínház fiatal kora ellenére is rendkívül foglalkoztatott, elismert művésze is csatlakozik A 3 testőr illusztris társulatához - Ember Márkhoz, Koltai-Nagy Balázshoz, Brasch Bencéhez, Veréb Tamáshoz, Varga-Járó Sárához, Kovács Gyopárhoz, Feke Pálhoz, Fehér Tiborhoz, Csobot Adélhoz, Nagy Sándorhoz Szente Vajk rendezésében. A művészt igen változatos karakterszerepek sokaságában láthatták már a rajongók, rendezőként is emlékezetes előadásokkal debütált. Míg anyaszínházában ifjúsági előadások nézőinek szívébe lopja be magát, addig a tévéképernyőn újabban a Hunyadi-sorozat ifjú Drakulájaként riogatja a közönséget. „Hálás vagyok, hogy rengetegféle dolgot csinálhattam már eddig is, pedig csak nemrég diplomáztam. Sokféle szerep, a kisfiús karakterektől a nagyokig. A Hunyadi című sorozatban például teljesen más karaktert alakítok, mint amiket eddig szoktam, de épp ezért volt nagyon jó kaland. Ami igazán nagyon-nagyon közel áll hozzám, az természetesen A Pál utcai fiúk Nemecsekje, vagy Pinokkió. A zenés színházat egyre közelebb érzem magamhoz” – árulta el a színművész, aki A 3 testőr francia királyaként lép ezúttal színpadra.

XIII. Lajos a gyengekezű, bizonytalan uralkodó archetípusa, akit környezete igyekszik befolyásolni, ráadásul ármány folytán még a felszarvazás árnya is rávetül. A Dumas-regény egyes feldolgozásaiban a közönség inkább rajta, mint vele nevet. Dino Benjamin mégis árnyaltan közelít leendő szerepéhez: „Nagyon nehéz az ilyen típusú karaktereket alakítani. Egyrészt hálás dolog, mert ez egy olyan figura, aki talán megmarad az emberek fejében, és a humor folytán akár felüdülést tud hozni, viszont veszélyes is egy kicsit. Sohasem szoktam szerepeket úgy megformálni, hogy idézőjelbe rakom, karikatúrát mutatok belőle. Mindig próbálom a lélek mélyére ásva megfogni a gondolatait, viselkedésének okát. Most sem fogok másképp tenni: a célom az, hogy megismerjem ezt az embert, az igazságát megtaláljam. És természetesen, ami a legnehezebb, remélem, vicces is lesz.”

Ráadásul a kalandmusicalbéli figurája valós történelmi személyen alapszik, ami a művész szerint nemcsak a nézői előfeltevésekre lehet befolyással, de a színész számára is segítheti a szerep felépítését: „Örülök, hogy vannak elérhető leírások az életéről, személyéről, aztán természetesen majd a rendezővel eldöntjük, hogy ebből mit hagyunk meg, mit teszünk hozzá mi, de abszolút mankónak találom, ha ismert a figura, azt hiszem, ki fogom ezt használni” – vélekedett.

Idei szereplése nagy visszatérés Dino Benjamin számára, aki egészen fiatalon, 2018-ban majd 19-ben mutatkozott be a Dóm téren a Rómeó és Júlia és a Titanic című produkciókban, prózai, majd zenés szerepben: „Első alkalommal még nagyon zöldfülűként mentem, éppen ezért volt akkora dolog, hogy az ország legnagyobb szabadtéri színpadán állhatok. Sokkal jobban is izgultam, mint kellett volna. Előtte nem nagyon szerepeltem zenés színházakban, most már azért elég sok hasonló feladat van a hátam mögött, azt gondolom, jobban fogom venni az akadályokat.

Elárulta, amellett, hogy felüdülésként tekint a Szegeden töltött időre, korábbi szereplései alkalmával rengeteg élménnyel, nagyon szoros barátságokkal gazdagodott itt, legjobb nyarai közé sorolja a Szabadtérin eltöltötteket, és hálás az itt szerzett tapasztalataiért és az ismételt lehetőségért. Ezúttal is örömmel várja az újdonságokat: „Azt gondolom, hogy nagyon sok színész álma, hogy itt állhasson, és nagyon boldog vagyok, hogy ez újra megtörténik velem is, immár harmadszor! Nem mindennapi élmény 4000 ember elé kiállni. Azok az esték, amikor a Dóm téren előadás van, az valami elképesztően más izgalom, mint egy kőszínházban játszani. Valami nyüzsgés, más érzés a gyomorban, az összes porcikában. Nem rossz, hanem jóleső bezsongás, ami elképesztően fontos, és igényli az ember ezeket a pillanatokat. Valami nagy dolognak a része lenni: nekem ezt jelenti a Szegedi Szabadtéri Játékok. Remélem, ezúttal is nagyon jó élményekkel fogunk gazdagodni mi, színészek és a kedves nézők is!”

Dino Benjamin a Csobot Adél által megformált Anna királyné férjeként öt alkalommal ölti magára Franciaország királyi palástját idén nyáron, a szegedi Dóm téren.

[2025.04.23.]