A Palaye Royale lesz az Avenged Sevenfold előzenekara A Los Angeles-i trió legújabb, Death or Glory című lemezével szántja fel a színpadot az Avenged Sevenfold régóta várt budapesti koncertje előtt június 19-én a Budapest Parkban. A lendületes Los Angeles-i Palaye Royale nem ismeretlen hazánkban, hiszen tavaly is önálló koncerttel jártak nálunk, most viszont egy igazán ütős párosításban láthatjuk őket ismét, ugyanis ők játszanak az Avenged Sevenfold előtt a Budapest Parkban. A Palaye Royale három testvérből áll: Remington Leith (ének), Sebastian Danzig (gitár) és Emerson Barrett (dob). A Palaye Royale legutóbbi látogatása óta kiadta ötödik nagylemezét, a Death or Glory-t, amely a csapat bevallása szerint az eddigi legszórakoztatóbb anyaguk. A lemez megírása katartikus visszatérés volt a gyökereikhez, mély zenei tudásukat innovatív megközelítéssel ötvözve. Egyre merészebb lemezek sorozatán keresztül a banda már lefektette nagyszabású rock & roll vízióját, amelyet a The Libertines-től a Rolling Stones-on át a My Chemical Romance-ig sok előadó inspirált. A 2020-as The Bastards műfaji ugrándozásaival egy olyan zenekart mutat be, amely a világot akarja legyőzni, míg a 2022-es Fever Dream a lázadó punk rock hangzást veszi elő. Ezzel szemben az új Death Of Glory albumnak abszolút nincs mit bizonyítania. Az ötödik albumot a kaotikus, koncertekkel eltöltött évek inspirálták. A Palaye Royale jól érzi magát a saját bőrében: „Megtanultuk, hogy rádió slágert írni vagy virális tartalmakat létrehozni a közösségi médiában nagyszerű, de nem kell ezeket a dolgokat hajszolnunk. Van egy elkötelezett rajongótáborunk és ez a legfontosabb" – mondja Remington. - „A Death or Glory egyértelműen a legmagabiztosabb lemezünk". „Ezúttal nem vesszük magunkat túl komolyan, és egyszerűen csak jól érezzük magunkat" – fűzi hozzá. - „Egy zenekarban mindig olyan nagy a nyomás a döntések körül, de ez a lemez arról szólt, hogy együtt zenéljünk egy szobában. Csak az érdekelt minket, hogy abban a pillanatban boldogok legyünk" - teszi hozzá, a Death Or Glory-t pedig az eufória érzése vezérelte. „A legtöbb albumunk sötét és nyomasztó, de ez a lemez csak a szórakozásról szól". Noha az új album teljesen átveszi az élő koncertek szédületes vakmerőségét, az album mögött rengeteg szív is van. Amikor a zenekar az utolsó dal felvételén dolgozott, érkezett a hírt, hogy édesanyjuknál, Stephanie Rachelnél négyes stádiumú rákot diagnosztizáltak. Kilenc hónappal később elhunyt. „Ez az album a tökéletes időben jött ki" - mondja Sebastian. - „Ahelyett, hogy ebben a sötét, lehangoló állapotban lennénk egy fontos, mindannyiunk által szeretett személy elvesztése után, a Death Or Glory arra kényszerít minket, hogy a szórakozást és az izgalmat hajszoljuk." A kapcsolatokról, az egységről és az egységben lévő erőről szól, amelyből a világnak többre lenne szüksége. „Ez a lemez most sokkal többet jelent nekünk, mert az élet rövid. Élvezni kell minden egyes pillanatot, amíg lehet, és olyan emberekkel kell körülvenni magunkat, akik fontosak számunkra" - folytatja Sebastian. - „Tényleg próbálunk a lehető legjobb zenekar lenni, hogy anyukánk büszke lehessen ránk. Bármilyen bután hangzik is, én csak azt akarom, hogy az emberek jól érezzék magukat ezzel a lemezzel." A Payale Royale dalait hallgatva pedig hamarosan mi is jól érezhetjük magunkat június 19-én a zenekar Avenged Sevenfold előtti koncertjén a Budapest Parkban.