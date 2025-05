Képgalériák • Esprit D’Air Esprit D'Air - Híd a japán és a nyugati hangzásvilág között Április 23-án adott koncertet az Esprit D’Air a Barba Negrában. Beszámolunk a koncertről, bemutatjuk a zenekart, megpróbáljuk elhelyezni őket a rock térképen és talán abban is segíteni tudunk, hogy szívvel és ésszel is közelebb hozzuk őket a magyar érdeklődő közönséghez. Valódi unikális élményben volt része a Barba Negra Blue Stage közönségének 2025. április 23-án. A kék színpad adott otthont ugyanis az Esprit D’Air brit-japán metálzenekar 2025-ös európai „Seasons & Aeons Tour” budapesti állomásának. A csapat 2023-ban már járt Magyarországon, talán ezért is sikerült olyan szépen megszólítani a budapesti rajongókat. Esprit D’Air koncert képekben - klikk a fotóra

Az idei turné négy angliai helyszínnel Bristolból startolt el, Krakkó után, Milánó előtt Budapest is bekerült a tizenöt állomásos koncertprogramba. A turné apropója, hogy az Esprit D'Air három új albumon is dolgozott rövid idő alatt: a Seasons címűn, mely az eddig kiadatlan dalokból, feldolgozásokból áll, és a zenekar korai hangzásvilágát idézi. Készült egy koncertalbum, mely átadja a Live in Barcelona 2023-ban teltházas „Leviathan” turné energiáját. (Mindkét album egyszerre jelent meg Európában, Észak-Amerikában és Japánban 2024. november 8-án.) Harmadik nagy projektjük pedig a zenekar következő elektronikus metal stúdióalbuma az Aeons, melynek tervezett megjelenési ideje 2025. október 24. Az albumból már ízelítőt is kapott a közönség a Lost Horizon a Shadow ot Time és a Zetsubou No Hikari című nótákkal. Az új kislemezek, albumok, a turné, tulajdonképpen része a zenekar 15. születésnapi ünnepének. A futó projekteknek és a közelgő évfordulónak megfelelően építkezett a koncert is. Szokatlan módon gyakorlatilag két felvonást láthatott a közönség, a japán pontosságnak megfelelően. Az első szettben új dalokat, eddig kiadatlan számokat adtak elő a közelgő Aeons albumról, melyeket a közönség akkor hallhatott először élőben. A második szettben pedig elhangzottak a korábbi kedvenc nóták az Oceans és a Constellations albumokról. Ez a felépítés lehetővé tette a zenekarnak, hogy egyszerre mutassa meg a jövőbeli zenei irányát és tisztelegjen a múltbeli munkássága előtt felidézve azt. - Setlist Teljesen logikus egy nagy évfordulónál ez a szervezés, de talán ez volt a nehezebb út a közönségnek. Az Esprit D'Air szíve-lelke-motorja Kai (a The Sisters of Mercy gitárosa) énekes, gitáros, producer, aki tulajdonképpen az Espit D’Air maga, valamint a turnézó/session tagok Takeshi basszusgitáros, Yusuke gitáros és Jan-Vincent Velazco (Pendragon és Gus G) dobos mindent megtett azért, hogy a közönséget azonnal hangulatba hozza, a nézők azonban inkább figyeltek, ismerkedtek az új dalokkal. Isten igazából a második felvonásra érkeztek meg teljesen a zenekarhoz, a régi slágereket hallva. A Dead Zone (Without Ben Christo) számtól beindultak a karok és a lábak. Volt egy kis közös éneklés is. A koncert egyik csúcspontja számomra talán a Shizuku című dal volt. Ez a nóta szerepel a Rock Band videojáték-sorozatban. 2013-ban vált elérhetővé a Rock Band 3-ban Xbox 360 konzolra, és ez volt az első japán nyelvű dal, amely bekerült a játék ‘J-Rock’ kategóriájába. 2023. január 5-én a dal újra megjelent a Rock Band 4-ben PlayStation 4 és Xbox One konzolokra, így a játékosok ismét élvezhetik ezt a számot a játékban. Online tér ide vagy oda, bizony ez kell a legszélesebb körű ismertséghez. A szám alatt Kai videóklipje, számítógépes animációja futott a háttérben. A koncert teljes hosszában volt digitális háttér, klippekkel, dalszövegekkel, aláfestő képekkel, de a látvány, a világítás és a hang sajnos nem volt világbajnok a Blue Stage-n. Ami világbajnok volt, az a hangszeres szólók, a zenei virtualitás, és a kemény hangzással már-már ellentétben álló szinte lírai szövegek. Kai több éneklési technikát mutatott a színpadon a mély hörgéstől, a mellhangokon át, az egészen magas fejhang, vagyis falzettig. A zenei hangzás mellett, igazán megérne a szöveg is egy komolyabb elemzést, mert az Esprit D’Air dalszövegei érzelmileg mélyek, gyakran szólnak küzdelemről, reményről, belső fájdalomról és kitartásról. Gyakori témáik közé tartozik az elszigeteltség, a veszteség, az önfelfedezés és a jövőbe vetett hit. A szövegek költőiek, melankolikusak, ugyanakkor inspirálóak is, sokszor szimbolikus képekkel átszőve. Több dalban keveredik az angol és a japán nyelv, ami egyedi, álomszerű atmoszférát teremt. Az angol és japán nyelvű dalszövegek megtalálhatóak itt. A zenekar ráadást is adott, Kai próbálta megtanulni, kimondani a „Még egyszer!” mondatot. Az igyekezete, hogy néhány szót magyarul beszéljen jutalmat érdemelt a magyar közönségtől. Szépen fogytak a koncerten a zenekar ajándék tárgyai, sokan a második részt már a banda pólójában várták. A koncert végén a rajongóknál landoltak a gitár pengetők, és néhány setlist is. A közönség soraiban voltak külföldi vendégek, és többen utaztak fel vidékről a fővárosba, habár a koncert legnagyobb reklámfelülete talán a social media felületein a zenekar hivatalos profiljai voltak. Facebook, Instagram. Ezzel arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy a követőkön kívül a műfaj iránt érdeklődőkhöz nem nagyon tudott eljutni a turné híre. Pedig! … és most csatolnék vissza az első mondatomhoz: unikális élménynek neveztem a koncertet. Szeretnék egy szemléletes képet találni, amivel leírhatom a zenekar lényegét: Az Esprit D’Air olyan számomra, mint egy kulturális olvasztóműhely, melyben van egy fantasztikus kohó, Kai személyében. Itt egyesülnek az ázsiai és európai vonások, kiegészülve a nemzetközi porondról érkező egyéb zenei hatásokkal. Itt olvadnak össze férfi és női, égi és földi energiák. És valami elképesztően izgalmas dolog születik belőle. Az Esprit D’Air-t (franciából fordítva: Levegő Szelleme) 2010-ben a japán Kai alapította Londonban. A formáció több tagcsere után 2016-ban Kai szólóprojektjeként indult újra. Ő maga írja, rögzíti, keveri a dalokat, énekel, gitározik, alkotóként és producerként teljes kreatív kontrollt gyakorol minden projekt fölött. Zenéje a nu metal, a djen, a power metal és az electronicore műfajok stíluselemeit ötvözi, futurisztikus hangzással és érzelmes dallamokkal, szövegekkel. Ízlésére, zenei stílusára olyan japán zenekarok gyakoroltak hatást, mint az X Japan, Luna Sea és L’ArcenCiel, és a Final Fantasy videójáték-sorozat. Zenei tevékenységére nyilván hatással van még, hogy fellép a legendás brit gothic rock zenekar a The Sisters of Mercy gitárosaként. Ő képviseli az Esprit D’Air visulal kei stílusát, ismert androgün megjelenéséről. Fekete karcsú kabátjában, és a japán tradicionális hakamára emlékeztető nadrágjában, sminkben, hosszú hajával lenyűgöző jelenség. Az Esprit D’Air elhelyezése a rock szintéren nagyon izgalmas kérdés, mert viszonylag egyedi helyzetben vannak. Bár japán gyökerekkel rendelkeznek, zeneileg sokkal inkább a nyugati modern metal, electronicore és progressive metal hatásait hordozza. Mégis egyfajta híd a japán és a nyugati hangzásvilág között, megvan benne a japán „feel”, amitől unikummá válik az európai színtéren, de rajongókat szerezhet magának Ázsiában is. Zenéjük összetett, sokrétű és igényes. Az Esprit D’Air nemzetközi szinten is elismert zenekar, számos díjat és jelölést kapott az évek során. 2018 – Independent Music Awards: A Constellations című albumuk elnyerte a Best Metal/Hardcore Album díjat. 2012 – JpopAsia Music Awards: A “Shizuku” című dalukat jelölték a Best J-Rock Single kategóriában. 2017 és 2019 – NEO Awards (Egyesült Királyság): Kétszer is jelölték őket a Best Musical Act kategóriában. 2022 – Paris Film Awards: A “Leviathan 2.0 (Enhanced Edition)” videójuk elnyerte a Best Music Video és a Best Director díjakat. 2022 – Boden International Film Festival: Ugyanez a videó megkapta a Best Music Video díjat. 2022 – Experimental Film and Music Video Festival (Toronto): A “Leviathan 2.0” videójuk elnyerte a Best Cinematography díjat. A Billboard, Loudwire, Kerrang! Radio és BBC Radio is elismerően nyilatkoztak a zenekar munkásságáról. Ezek az elismerések és a nemzetközi médiafigyelem is bizonyítják, hogy az Esprit D’Air jelentős hatást gyakorolt a nemzetközi zenei színtérre, különösen a független metal és alternatív rock műfajokban. Személy szerint azt remélem, hogy Budapest benne lesz a következő turnéjukban is, de lényegesen nagyobb színpaddal, mert sokan megismerik és megkedvelik a zenekart. Jagri Ágnes

