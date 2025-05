Svéd- amerikai- olasz metal szeánsz a Dürer Kertben - Eleine koncerten jártunk Április 12-én három zenekart nézhettünk meg egy csapásra a Dürer Kert kis termében. Az estét a friss, fiatalok alkotta olasz banda, a Final Stage zenekara indította. Üde, friss, modern metal zenét játszanak, az énekesnő az egyik legidősebb tagja a csapatnak a maga huszonegy évével, a dobosuk pedig még csak tizenhét éves, illetve még ketten húsz év alattiak. Nagyon jó kis, kellemes, modern metal zenét játszanak, hallunk még róluk a jövőben. Második fellépőnk az olasz-amerikai progresszív/alternatív metal banda, a Klogr, nem először járnak hazánkban, legutoljára ezt megelőzően a Barba Negra színpadán láthattuk őket. Az énekesük amolyan Rob Halford/ZZ Top stílus jegyeket magán viselő, zeneileg azonban merőben más stílust képviselő frontember. A legrövidebb dalaik is nagyjából tíz percre nyúlnak, vaskos gitár szólókkal, énekkel, sikolyokkal tűzdelve. Az egyik dalt az énekes egy betegségben elhunyt szerettének ajánlotta, illetve ennek hatására írta, vigyázzunk egymásra, és ne hanyagoljuk el szeretteinket, mert nem tudhatjuk, mit hoz az élet. Bő fél órát játszottak ők is, egészen egyedi a hangzásviláguk, legközelebb is megnézem őket, ha visszatérnek. Elérkeztünk az este főszereplőihez. Színpadon az Eleine zenekar. A 2014-ben alakult svéd „dark symphonic metal banda” stílusában keveri a black/death/thrash metal elemeket a dallamos szimfonikus metal zenével. Énekesnőjük, Madeleine szuggesztív kisugárzásával mindig leveszi a férfi rajongókat a lábukról. Csodás szopráni hangját kiegészítve a zenekar férfi tagjai a gitár szólók mellett hörögnek, ezzel teremtve egyedi hangzásvilágot. Testhez simuló szettben lépett színpadra, egy pillanatra nem állt meg szinte, csak a líraibb tételeknél kicsit megpihenve. Éneklés közben vagy szaladgált a színpadon, közvetlenül kommunikálva a közönséggel, vagy épp deréből, izomból headbangelt zenész társaival. A közönség hangulata végig tetőfokon volt, Madeleine minden megnyilvánulását üdvrivalgás, tapsvihar övezte. A zenekar meghajlásnál alig bírt lemenni a színpadról a percekig tartó vastapstól. Kiváló este volt. A szervezésért köszönet a H-Music Hungary csapatának! Balázs Adrienn Videók Setlist: Eleine: 1.Enemies 2.Never Forget 3.Ava of death 4.Memoriam 5.As I Breath 6.Blood in their eyes 7.War das alles 8. Where your rotting corpse lie 9.Die from within 10.Dancing in hell 11.We are legion 12. Sanity 13.Vemod 14.All shall burn 15.We shall remain [2025.05.06.] Megosztom: