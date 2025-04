Wall Of Sleep: ‘The Last Straw’ dalpremier, előrendelhető a ‘The Kingdom’ lemez! Újabb friss dallal jelentkezett a május 9-én megjelenő ‘The Kingdom’ lemezről a Wall Of Sleep, mely a mai naptól kezdve előrendelhető a kiadói webshopból. A szerzőpáros az alábbiakat fűzte az újonnan megjelent dalhoz: “A dal azért is különleges számomra, mert egy saját szerzeményből fejlődött ki - mélyen megérintett, amikor a riffkirály Füleki Sanyi azt mondta, hogy ez egy kiváló Wall Of Sleep nóta lesz. Mintha csokit mutatnék egy svájcinak, aki élvezettel majszolja azt! Egyébként pedig a WoS-tól talán meglepő egy szerelmes dal, persze a megfelelő posztapokaliptikus körítéssel és a 'The Kingdom' lemez koncepciójába illesztve. Arról szól, hogy ha körülötted minden összeomlik, akkor is van valaki, aki felemelhet a romok közül, még akkor is, ha már nem számítasz rá. A klipben egyébként a főszerepet a két lábam és a feleségem keze játssza…”

(Bátky Zoltán, énekes) “A ‘The Last Straw’ nóta BZ ötletéből bontakozott ki. Átküldött egy majdnem fullosan kész nótát énekkel együtt. Egy vehemens riffelés volt az alap, amire egyből felcsillant a szemem - úgy gondoltam, öltöztessük fel dallamos ikergitárokkal. Aztán ahogyan formálódott, nem szégyelltem beleerőltetni az első, visszafogottabb dinamikájú verzébe egy kis slágeres Whitesnake-et, amit egy Beatles-i magasságokba csapó refrén koronáz meg.

Ez így elsőre ijesztő mixtúrának hangzik, de valahogyan mégis működik egyben. Sláger.”

(Füleki Sándor, gitáros) Hét évvel a legutóbbi sorlemez után május 9-én érkezik a legendás doom metal / hard rock alapbanda Wall Of Sleep új, 'The Kingdom' címet viselő albuma. A friss anyag sokszínűsége mellett egyfajta tisztelgés az olyan korai “nagy elődök” felé, mint a Black Sabbath vagy a Trouble - azonban a fogós dallamokkal és jellegzetes ikergitárokkal tűzdelt dalok ezúttal a bandától rendhagyó módon maibb, modernebb hangzással szólalnak meg. ‘The Kingdom’ előrendelhető (digipak CD, póló, speciális árú koncertjegy, passtartó + csomagok) Wall Of Sleep - The Kingdom (2025) H-Music Hungary 1. Maelstrom 2. Letters from the Sea 3. Ouroboros MMMXC 4. The Last Straw 5. Left Behind 6. The Kingdom 7. Spirit Healer 8. Kingslayer

9. The Plague



Keverés, mastering: Vári Gábor (Miracle Sound)

Borító, artwork, fotók: Köhler Ágnes Wall Of Sleep:

Bátky 'BZ' Zoltán - ének

Füleki Sándor - gitár

Kemencei Balázs - gitár

Janovszki Zsolt - basszusgitár

Szolcsányi "Szása" Szabolcs - dobo ‘The Kingdom’ lemezbemutató koncert (különleges vendég: Magma Rise + At Night I Fly, Devil Seed):

Június 8. Barba Negra

Június 8. Barba Negra

Jegyek