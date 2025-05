Henrik Freischlader újra az Analóg Music Hallban lépett fel - megnéztük Április 5-én újra hazánkban járt Henrik Freischlader, ugyanott, ahol legutóbb is, az Analog Music Hallban. Henrik előtt a 2010 óta ismert, és a 2016-os ”Dal” döntőjében népszerűségre szert tevő hazai előadó, Petruska (András) lépett fel bő fél órában. Nagyon kellemes gitárcentrikus, akusztikus műsorral készült az estére, felváltva magyar és angol nyelvű szerzeményeivel. Önálló estéket is tart évek óta, aminek dátumait a Facebook oldalán lehet követni, érdemes megnézni élőben, nagyon kellemes, egyedi atmoszférát teremt egy szál gitárral a színpadon. Kis szünet után máris színpadra lépett az este főszereplője, Henrik Freischlader. Az estét egy szomorú megemlékezéssel kezdtük. Henrik egy perc néma csendet kért elhunyt zenésztársa tiszteletére, akivel legutóbb még fellépett nálunk is, de sajnos elvitte a túlvilágra egy betegség. Megható pillanat volt, egy pisszenést sem lehetett hallani. Ezután a kis intermezzo után máris a húrok közé csapott Henrik és zenekara, egyből egy tempósabb tétellel indítva. A gitárokat nagyjából két három dalonként váltogatta. Egy két tempósabb tételt követtek a tíz perces, vagy akár negyed órás, olykor líraibb tételek, ezekben még jobban meg tudja csillogtatni karcos, öblösen mély hangját, hogy utána hosszú gitár szólókkal kecsegtethessen bennünket. Ezek közül is a kedvencem a huszonegy perces tétele, ami tele van a blues stílus mellett, már-már hard rock koncertekre hajazó gitár szólókkal. Az utolsó negyven perc, azaz a koncert második fele három dal volt ebből kifolyólag, de a végére már táncra is perdültünk szolidan, nem is lehetett ilyen remek koncertet némán, vigyázban állva végig bírni. Óriási klub bulit csapott megint Henrik, benne sosem kell csalódnunk. Koncert után ismét szívesen fotózkodott, dedikált mindenkinek igénye szerint. A szervezésért köszönet a Lots Music csapatának! Balázs Adrienn Videók [2025.05.07.] Megosztom: