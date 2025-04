Sör, whisky és heavy metal az Akváriumban - Airbourne koncerten jártunk Március 25-én újra visszatért hozzánk az ausztrál Airbourne zenekar, az Akváriumba, egy teltházas bulira. Nem is akármilyen bulit hoztak a srácok, esetükben mindig biztosak lehetünk benne, hogy fergeteges bulit csapnak, odateszik magukat, még ha a jól bevált recept szerint is működik egy-egy koncertjük. Meglepetés nem ér minket, a koncertjeik kiszámítható elemekkel vannak teletűzdelve, harmadik alkalommal látom őket élőben, de mindig fenomenális koncertet adnak. Az előzenekar az Asomvel egy nem titkoltan Motorhead előtt tisztelgő zenekar, mind stílusban, mind megjelenésben, mindemellett saját dalokkal. Elképesztő energiával zenéltek majd egy órán át, zseniális hangulatot teremtettek, az énekes Ralph Robinson egy az egyben hozza Lemmy-t (kötelezően Lemmy pólóban), csak pár évtizeddel fiatalabb kiadásban. Imádtam a műsort, irtózatos jót tomboltunk rájuk/velük. Kis szünet következett, majd elindult az intro, a Terminátor vége főcím zenéje („Nincs végzet, csak a bevégzed”). Joel szó szerint berohant a színpadra, és máris húrok közé csapott, színpadon az Airbourne. Airbourne és Asomvel koncert képekben - klikk a fotóra

Rögtön a koncert első harmadában ellőtték a szokásos menetrendszerinti poént, amikor is Joel-t egy biztonsági embere nyakában „belovagol” a közönségbe gitározva, majd a közönség közepén a fejével nyit fel egy sörös dobozt, amit végiglocsol a nagyérdeműn. Visszafelé a színpadra egy kislánynak még pengetőt adni is jutott ideje. Airbourne koncertek elengedhetetlen eleme a sör, amit liter számra dobálnak a közönségbe, ez most is így történt mindenki nagy örömére. A koncert közepén a második show elem, whisky-Cola „koktél” készítés a guruló bárpulton (ez Lemmy -Motorhead, halála óta bevált szokásuk ezzel tisztelegve emlékének), ebből sajnos nem sok jutott nekünk, ezt ők fogyasztották el javában. Mindezen kötelező show elemek mellett iszonyatos energiával játszottak végig a srácok, nyíltan az „AC/DC” vonalat képviseli a zenekar, saját dalokkal, ha már ők is ausztrálok, persze, hogy ausztrál a példakép is. A színpad széltében hosszában most is tele volt pakolva Marshall erősítővel, hogy biztosan, leszakadjon a fejünk a gitár riffektől, és a hangerőtől. Elképesztő buli volt ismét, a szervezésért köszönet a Live Nation csapatának! Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri Videók Setlist: Asomvel: Louder & Louder Born to Rock ’n’ Roll Beware the Full Moon Payback’s a Bitch Outside the Law Into the Fire Stone Cold Stare World Shaker Luck Is for Losers Light’Em Up The Nightmare Ain’t Over Airbourne: 1. Ready to Rock 2. Too Much, Too Young, Too Fast 3. Burnout the Nitro 4. Back in the Game 5. Girls in Black (Joel in the crowd) 6. Bottom of the Well 7. Breakin' Outta Hel 8. It's All for Rock 'n' Roll (with Lemmy's Bar open) 9. Stand Up for Rock 'n' Roll Encore: 10. Live It Up 11. Rock'n' Roll for Life 12. Runnin' Wild [2025.04.14.] Megosztom: