Felejthetetlen este Amerika nagyágyúival Március 26-án ismét három giga headliner csapat érkezett a Barba Negra Red színpadára, a Godsmack, P.O.D, Drowning Pool trió. Az estét az amerikai 1996-ban alakult Drowning Pool csapata kezdte. A hard rock/nu metal banda nagyjából fél órát játszott, kicsit rövid volt a program, de annál dinamikusabb műsorral készültek. Még egy klasszikus Billy Idol feldolgozás is belefért a fél órába (szinte nincs is olyan zenekar, aki ne dolgozta volna fel a „Rebel Yellt”). A tagok koncert után a közönségben sétálgattak, és szemfülesek elkaphattuk őket egy - egy szóra, el voltak ájulva a magyar közönség lelkesedésétől. Kis szünet után következett a P.O.D. legénysége. A kamaszkoromban (tegnapelőtt, haha) MTV Music Television (a klasszikuson) csatornán is látható csapat szintén bakancslistámon volt régóta. Nem is csalódt(am)unk. Az 1992-ben Kaliforniában alakult keresztény/nu-rap-alternatív rock metal banda elképesztő koncertet adott. Az énekes semmit nem változott az elmúlt harminc évben, ugyanaz a raszta fej, „színes köteles” mikrofon, amit lehet rángatni, tekergetni ugrálás és rap versek közben a színpadon. Az összes dalt együtt énekeltük a zenekarral, a dalok között „olé olé olé olé, P.O.D., P.O.D.” kántálásokkal egybekötve. Az első két nóta a klasszikus majd negyed évszázados Satellite albumról szóltak, majd megállva egy picit 2012-ben a tavaly megjelent új albumról is hoztak jó néhány dalt nekünk. A koncert utolsó dala természetesen az egyik klasszikus giga sláger, az „Alive” volt. Több percen keresztül ünnepeltük őket vastapssal, mielőtt levonultak a színpadról. Kis szünet következett, hogy leeresszenek egy giga molinót a színpad elé, ami mögött kényelmesen berendezték a színpadot az este főszereplőinek. Godsmack, P.O.D. és Drowning Pool koncert képekben - klikk a fotóra

Kezdésképp némi AC/DC dallal is fokozták a hangulatot, hogy a banda ezt követően a molinó lerántásának pillanatában szó szerint berobbanjon a színpadra. Színpadon a Godsmack. Az első daloknál még Sully-t is túlüvöltötte a lelkes közönség szinte. Igen, lehet némi hiányérzetünk, hogy nem az eredeti tagokkal zajlik az 1995-ben massachusettsi zenekar turnéja (Sully itt van nekünk, ennek örüljünk), ez van (ennek részleteit a zenekar oldalán, illetve a google keresőben megtalálja, aki utána szeretne olvasni), különben húsz oldalas lenne a beszámoló, inkább az aktuális koncert történéseire hagyatkoznék. Fogalmazzunk úgy, hogy „fanná avanzsáltam”, a színpadon ezen az estén valami meghatározhatatlan csoda történt. Sully az első pillanattól közvetlen volt, mosolyogva üvöltött a mikrofonba dalok közben is. Nagyjából összefoglalták az elmúlt harminc éves életművet. Kettesével ugráltunk vissza az években nagyjából minden „évben” két dal erejéig. A koncert egyik csúcspontja számomra a forgó, guruló dobok (igen több is), aminek a begurulása egy negyedórás dobpárbajt készített elő. Sully nem csak énekes, minden hangszeren játszik (dob, zongora, gitár, neki minden jöhet, mindenben profi). A negyedórás dobpárbaj valami elképesztő volt, ilyen „dob hangversenyt” Mike Portnoyval láttam utoljára. Ezután még záporoztak a tempós, dinamikus Gosdsmack slágerek az elmúlt három évtizedből, majd egy zongorát toltak a színpadra, ami mögé természetesen Sully pattant be. Sully megköszönte a sok évtizednyi támogatást nekünk rajongóknak. Az évek folyamán sok közeli szerettüket vesztették el, illetve sok jó barátot, valamint zenész társat is. A zongora oldaláról egy QR kódot tudtunk leolvasni telefonjainkkal, ami a nonprofit „Scarsfoundation” alapítvány oldalára navigált bennünket. Ennek az oldalnak célja támogatni minden mentális betegségben szenvedő személyt világszerte (szorongás, depresszió, trauma, öngyilkossági szándék, poszttraumás stressz szindróma, a teljesség igénye nélkül). Sully szavait idézve: ne szégyelljünk segítséget kérni bármilyen mentális probléma esetén, ne vegyük félvállról, és ne is szégyelljük. Ezzel vezetve fel következett a témából született dal, az „Under Your Scars”. Nos, ezt én még napokig hallgattam a koncert hatása alatt maradva, elképesztően hidegrázós, megható élmény volt élőben hallani. A megható pillanatokat még két tempós dal követte zárásképp, amire hatalmasat tomboltunk. Felejthetetlen este volt, köszönjük a szervezést a H-Music Hungary csapatának! Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri Videók Setlist Drowning Pool 1.Sinner 2.Feel Like I Do 3.Step Up 4.Rebel Yell (Billy_Idol cover) 5.Tear Away 6.Bodies P.O.D. 1.Boom 2.Satellite 3.Murdered Love 4.Drop 5.I Got That 6.I Won't Bow Down 7.Youth of the Nation 8.Southtown 9.Afraid to Die 10.Alive Godsmack 1.Surrender 2.You and I 3.When Legends Rise 4.1000hp 5.Cryin' Like a Bitch! 6.Speak 7.Straight Out of Line 8.Awake 9.Keep Away 10.Boodoo 11.Batalla de los tambores 12.Whatever Encore 13.Under Your Scars 14.Bulletproof 15.I Stand Alone [2025.04.21.]