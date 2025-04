Cattle Decapitation, Incantation, Skeletal Remains: nyáron érkezik a kultikus death metal hármas Június 9-én ismét Budapesten játszik az USA nyugati partjáról indult, és lassan 30 éve működő Cattle Decapitation. Az este kultikusságát tovább fokozza, hogy az 1989 óta működő death-doom alapcsapat, az Incantation is fellép majd a Barba Negrában, de a nyitózenekar, a Skeletal Remains is több mint egy évtizede működik már. A több mint 25 éve, San Diegóból indult Cattle Decapitation zenéjével a civilizáció hanyatlását, az ökológiai összeomlást és az emberiség önpusztító természetét ábrázolja könyörtelen őszinteséggel. Legutóbbi albumuk, a 2023-as Terrasite a zenekar eddigi pályájának egyik legsikeresebb kiadványa, amely nemcsak a közönséget, de a szaksajtót is meggyőzte. Travis Ryanék nagyon pörgetik az élő fellépéseket: valamivel több mint 1 éve már jártak Budapesten, idén pedig az év elején, végén, és a nyáron is úton lesznek. A magyar fővárosba júniusban térnek majd vissza, hogy a fesztiválos koncertek mellett egy teljes hosszúságú, headliner műsorral örvendeztessék meg a hazai közönséget. Az este kultikusságát tovább fokozza, hogy színpadra lép az Incantation is. Az amerikai zenekar 1989 óta működik, és a death metal műfaj egyik korai képviselőjeként tartják számon. A New York-i színtérből kinőtt formáció kompromisszummentes, sötét és kíméletlen hangzásáról ismert, amit általában a doom metalhoz közel álló, lassú- és középtempós zenével ad elő. Több mint tíz stúdióalbumuk, számtalan EP-jük és demófelvételük jelent meg, és rengeteg turnén, klubkoncerten és fesztiválon bizonyítottak. Legutóbbi lemezük a 2023-as Unholy Deification. Az estét az 2011-ben alakult Skeletal Remains nyitja majd, akik Kaliforniából indultak, és mára a műfaj új generációjának egyik leginkább megbecsült képviselői lettek. Legújabb nagylemezük, a tavalyi Fragments of the Ageless új szintre emeli a zenekar technikás és brutális death metal hangzását. A Concerto Music bemutatja:

2025. június 9., hétfő 18 óra

Budapest, Barba Negra Blue Stage

Cattle Decapitation, Incantation, Skeletal Remains

Belépő: 9.500 Ft, június 1-től 10.500 Ft. Gojira '25 jegytulajdonosoknak május 31-ig 8.500 Ft.

Jegyek [2025.04.24.] Megosztom: