Júniusban Budapestre érkezik az Il Divo - jegyek itt A hazai rajongók nagy örömére idén pótolja tavaly elmaradt budapesti koncertjét a kivételes vokális tehetségéről ismert, többnemzetiségű énekegyüttes, az Il Divo. A műfajokon átívelő stílusú dalaikkal többmilliós rajongótábort eddig meghódító csapat június 25-én érkezik az MVM Dome-ba.

Az Il Divo világszerte rajongók millióit hódította már meg, 30 milliót is meghaladó számú albumot adtak el és több, mint 160 arany- és platinalemezt nyertek mintegy 35 országban. Repertoárjuk különböző zenei kultúrák között ível át, klasszikus eleganciájuk és kortárs stílusuk, a magas szintű opera és a popos vonzerő egyedi keveréke a világ legnagyobb koncerttermeiben és eseményein kapott méltán elismerést. Felléptek a világ legnevesebb színpadain, többek között a Royal Albert Hall-ban, a Madison Square Garden-ben, valamint globális eseményeken, mint a Nyári Olimpiai Játékok és a FIFA Világkupa. Olyan személyiségeknek énekelhettek, mint II. Erzsébet királynő és az Egyesült Államok elnökei, Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama. Koncertjeik szenvedélyes, érzelmekkel teli látványosságok, amelyek zökkenőmentesen ötvözik a klasszikus zenét a modern hatásokkal. „Tavaly szeptemberben érkeztek volna Budapestre, hogy a magyar rajongók előtt is megünnepeljék fennállásuk 20. évfordulóját, de a koncert sajnos nálunk - és több európai városban - is elmaradt. Ezúttal azonban az Art&Culture Művészeti Egyesületnek sikerült elérni, hogy az élményt pótolják” – mesélte Horváth Roland, az egyesület elnöke. Jegyek [2025.02.15.] Megosztom: