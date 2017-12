Érdeklődve várjuk - A Star Academy döntőse nagy dobásra készül

Bő egy év telt el azóta, hogy véget ért a tv2 beköltözős tehetségkutatója. Ahogy az lenni szokott ennyi idő után, már aligha emlékszünk a felhozatalra egy két kivétellel. A nyertes Szőcs Renátának (aki Siamia művésznéven folytatja tovább) például nemrég jelent meg a debütáló videoklipes dala, Balog Brigi is hallat magáról a mezőnyből, most pedig úgy néz ki, hogy a döntős Kertész Iván is hamarosan előáll első saját dalával.

Iván még novemberben közölte a jó hírt Facebook oldalán rajongóival:



"Nagyon izgalmas időszak következik az életemben, ugyanis belefogtam az első saját dalom elkészítésébe, amihez egy videoklip is fog készülni. A klipes dal tervezett megjelenés 2018. év eleje, egészen pontosan február 14 (azaz Valentin-nap)"



Nemsokkal később pedig fotókat is osztott meg a stúdiómunkáról az alábbi poszt kíséretében.



"Elkezdtük az első saját dalom munkálatait. Alig várom, hogy megmutathassam!"



A fotókon Hársházi Szabolcs zenei producerrel láthatóak, valamint a Megasztárból énekesként megismert Keskeny Márkkal, aki mostanság hangmérnökként is tevékenykedik.



Iván sokoldalú énekesként bizonyított a versenyben. Izgatottan várjuk a végeredményt.

[2017.12.14.]