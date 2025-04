Kapcsolódó események • Calum Scott

[2025. október 25.

szombat 19:00 ] Calum Scott önálló koncerttel tér vissza Budapestre - jegyek itt, ne maradj le! A brit énekes és dalszerző, Calum Scott 2025. október 25-én önálló koncertet ad Budapesten, az MVM Dome színpadán. A "Dancing On My Own" című slágerével világhírűvé vált előadó érzelmekkel teli előadásairól és lélekkel átitatott hangjáról ismert. A koncerten várhatóan elhangzanak legismertebb dalai, köztük a "You Are the Reason", a "Biblical" és a "Heaven".​ Időpont: 2025. október 25. (szombat), 20:00

Helyszín: MVM Dome, Budapest

Jegyek és VIP csomagok: Jegyvásárlás itt Miért különleges ez az este? Önálló koncert: Calum Scott először ad önálló koncertet Budapesten, miután 2024-ben Ed Sheeran előzenekaraként már lenyűgözte a hazai közönséget.

Érzelmekkel teli előadás: A „Dancing On My Own” című slágerével világhírűvé vált énekes mély érzelmekkel és különleges hangzásvilággal varázsolja el a hallgatóságot.

Különleges kapcsolat a közönséggel: A korábbi fellépésén magyarul szólt a közönséghez, és a „Dancing On My Own” szövegébe Budapest nevét is beillesztette, ami hatalmas sikert aratott.

Exkluzív VIP élmények: Limitált számú Meet & Greet csomag érhető el, amely személyes találkozót, közös fotózást, aláírt VIP nyakpasszt és exkluzív ajándékot tartalmaz. Program: 18:30 – Kapunyitás

20:00 – Koncertkezdés Ez az este nem csupán egy koncert, hanem egy érzelmekkel teli zenei utazás, amelyet Calum Scott különleges hangja és előadásmódja tesz felejthetetlenné. Szerezd be jegyed időben: Jegyvásárlás itt [2025.04.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu