Fiatal tehetségekkel érkezik a fantasztikus Jégvarázs musical a Madách Színházba! Nem kell tovább várni, a Madách Színház nyilvánosságra hozta a 2025 szeptemberében debütáló Jégvarázs musical szereposztását és alkotócsapatát! A karaktereket a magyar musicaljátszás legismertebb fiatal sztárjai keltik életre, a kreatív csapat pedig az ország egyik legsikeresebb, legösszeszokottabb színházi alkotóközössége, ami garancia a minőségre. A darab rendezője a színház igazgatója, Szirtes Tamás. 2025 szeptember 19, 20, 21-én végre megnyitja kapuit Arendelle mesevilága, hogy a magyar nézőket is elbűvölje Anna és Elsa örökérvényű történetével. A varázslatos előadás nemcsak a gyerekek, hanem az egész család számára felejthetetlen szórakozást nyújt majd, köszönhetően hihetetlen látványvilágának, fantasztikus jelmezeinek és természetesen legfőképpen azoknak a tehetséges művészeknek, akik életre keltik a már jól ismert karaktereket. „Igazi remekmű a Jégvarázs. Alkotói megőrizték az alapul szolgáló Andersen-mese drámaiságát, és hozzátettek sok reményt és csillogást. Tökéletesen felépített, végiggondolt és hiteles műről van szó, amely okkal ragadja meg a gyerekeket világszerte, és meggyőződésem, hogy a felnőttek számára is tanulságokat és katarzist jelent. Arendelle mesevilága elragadó, az előadásban a látványvilág, a vizualitás kiemelt fontosságú. Az Operaház Fantomja és a Mary Poppins színpadra állítása után mondhatom, hogy a Jégvarázs színházi igényei a musical műfajában a legnehezebbek közé tartozik. A darab szereposztása is rendkívül igényes lett. A szerepet elnyerő művészek a musical játszás mindhárom készségével rendelkeznek, jól mozgó, kiváló színészek, és elsősorban nagyszerű énekesek.” – mondja a darabról Szirtes Tamás rendező, aki az elmúlt 20 évben színre vitte Az Operaház Fantomja és a Mary Poppins mellett a Producerek, a Volt egyszer egy csapat, a Spamalot, vagy a ma is műsoron lévő Mamma Mia!, Jézus Krisztus Szupersztár vagy a Pretty Woman musicaleket. A varázserővel bíró jégkirálynőt, Elsát Arany Tímea és Muri Enikő, valamint Zámbó Brigitta alakítják majd. Arany Tímea gyerekkora óta énekel, legutóbb Les Misérables - A nyomorultak előadásban Eponine-ként remekelt és ő alakítja a Pretty Woman musical női főszerepét is. Muri Enikő neve minden zenés színházat kedvelő néző számára ismerősen cseng, számos nagy női szerepben bizonyított: Sophie a Mamma Miában, Vágó Márta az Én, József Attilában, legutóbb Les Misérables - A nyomorultak Fantine-jaként, ezt megelőzően pedig a Sixben, mint Boleyn Anna. Zámbó Brigitta ugyancsak a musical újhullám felfedezettje, olyan szerepekben láthatják a nézők, mint a Pretty Woman női főszerepe, Vivian, vagy a Les Misérables - A nyomorultak Fantine-ja. A testvéréért bármilyen kalandra vállalkozó Annát Gadó Anita, Hien és Kardffy Aisha keltik életre. Gadó Anita oszlopos tagja a Madách Színház színészcsapatának, főszereplője a Six és a Les Misérables - A nyomorultak előadásoknak. Az Egyesült Államokban élő Hien legutóbb a Six koncertmusical kedvéért érkezett Magyarországra és most a Jégvarázsban ismét láthatja őt a magyar közönség. Kardffy Aishát a Six és a Les Misérables - A Nyomorultak előadásokban már látták a Madách Színház nézői és a Disney őt választotta a 100. évfordulójukra készített Kívánság című animációs film főszereplőjének magyar hangjául. A csendes és visszahúzódó Kristoff jelmezét Borbély Richárd, Ekanem Bálint és Szaszák Zsolt ölti magára. Borbély Richárd számos főszerepet játszik a Madách Színházban, többek között Les Misérables - A Nyomorultak Jean Valjean-ját, a A tizenötödikben Kazinczy Lajost, vagy épp a Pretty Woman-ben Happy Man-t. Ekanem Bálint Les Misérables - A Nyomorultak Javert felügyelőjeként is bizonyította tehetségét, míg Szaszák Zsolt Webber József és a színes szélesvásznú álomkabátjának, illetve a Jézus Krisztus Szupersztár darabjának címszereplője. Anna kérőjét, Hans herceget Jenővári Miklós, Solti Ádám és Tóth Dominik formálják meg az előadásban. Jenővári Miklós legutóbb A Les Misérables - A Nyomorultak Marius-aként debütált, de főszerepet játszik A tizenötödikben és címszereplője az Én, József Attila című előadásnak is. Solti Ádám legutóbbi premierje a Madách Színházban Les Misérables - A Nyomorultak volt, amiben váltott szereposztásban ő alakítja Jean Valjean-t, korábban pedig a Pretty Woman-ben Edward Lewis szerepében mutatkozott be nagy sikerrel, de látható Az Operaház Fantomjában Raoulként, vagy A tizenötödikben Kazinczy Lajos szerepében. Tóth Dominik 2024-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen és szintén Marius-ként mutatkozott be a tavaly A nyomorultakban. Az Elsa varázslatától életre kelt bohókás hóember, Olaf szerepét Sánta László, Serbán Attila és Szemenyei János játssza a magyar előadásban. Sánta László jól ismert név a musical rajongók körében, futó szerepei a Madách Színházban többek között az Aranyoskám főhőse, Michael/Dorothy, a Pretty Woman Happy man-je, vagy éppen a Mary Poppins Berti-je. Serbán Attila több mint húsz éve játszik a színházban, legutóbbi hatalmas sikerét a Pretty Woman Happy man-jeként aratta a körúti teátrumban, de látható az Aranyoskám főszerepében is. Szemenyei János karakteres szerepformálásait több, mint húsz éve élvezhetik a nézők, a Madách Színházban jelenleg is számos előadásban vesz részt, mint például a Jövőre, veled, ugyanitt!, az Aranyoskám, vagy éppen a Jézus Krisztus Szupersztár. A kreatív team már hosszú hónapok óta azon dolgozik a háttérben, hogy 2025 szeptemberében valami olyat lásson a Madách Színház közönsége, amiről hosszú ideig beszélni fognak. A szövegkönyvet Szente Vajk és Galambos Attila fordította, a rendező pedig a színházat 21. éve vezető Szirtes Tamás. Az előadás zenei vezetői Kocsák Tibor és Köteles Géza, a különleges látványvilágot pedig Vízvárdi András álmodja színpadra. A mesés jelmezeket Rományi Nóra tervezte, míg a koreográfiáért Tihanyi Ákos felel. Az előadásról: Szinte hihetetlen, de immár 12 éve mutatkozott be a mozivásznon a Jégvarázs, ami a nők erejéről, az igaz barátságról és az elszakíthatatlan testvéri kötelékről szóló örök érvényű üzenetével milliók szívét rabolta el. Azóta szinte felnőtt egy generáció, ám a mese mit sem vesztett népszerűségéből. Az animációs filmből 2017-ben színpadi musical készült, amely a West End és a Broadway után immár világszerte lenyűgözi a közönséget. A „Legyen hó” című slágeren kívül a Grammy- és Oscar-díjas zeneszerző-páros, Kristen Anderson-Lopez és Robert Lopez további fülbemászó szerzeményeket írtak a színpadi műhöz, így a már jól ismert filmdalok mellett új csodás dalok válnak hamarosan itthon is slágerré. Madách Színház

JÉGVARÁZS Zene és dalszövegek: Kristen Anderson-Lopez és Eobert Lopez

Szövegkönyv: Jennifer Lee

Fordítók: Galambos Attila, Szente Vajk Elsa: Arany Tímea, Muri Enikő, Zámbó Brigitta

Anna: Gadó Anita, Hien, Kardffy Aisha

Hans: Jenővári Miklós, Solti Ádám, Tóth Dominik

Olaf: Sánta László, Serbán Attila, Szemenyei János

Kristoff: Borbély Richárd, Ekanem Bálint Emota, Szaszák Zsolt

Weselton: Galbenisz Tomasz, Mező Zoltán, Sándor Dávid

Oaken, Püspök: Baksa András, Csiszár István

Gyerek Anna: Csemer Olívia, Józsa Anna, Sisák Emese

Gyerek Elsa: Berkes Laura, Klinkó Manuela, Pekár Jázmin

Iduna királyné: Horváth Mónika, Magyar Krisztina

Agnarr király: Gréczy Balázs, Tarlós Ferenc

Bulda: Magyar Krisztina, Mezey Diána, Szőke Laura

Pabbie: Borsányi Dániel, Németh Gábor

valamint: Nagy Attila, Széphalmi Júlia

tovább: a Madách Színház zenekara, tánckara és kórusa Koreográfus: Tihanyi Ákos

Zenei vezető: Kocsák Tibor, Köteles Géza

Díszlet- és animációtervező: Vízvárdi András

Jelmeztervező: Rományi Nóra

Bábtervező: Hoffer Károly, Sári Miklós

Világítástervező: Madarász János

Karmester: Kocsák Tibor, Köteles Géza, Oberfrank Péter

Hangmérnök: Farsang Áron, Póczak Bencze

Kontrollkeverő: Miskolczi Márton, Nagy Gergely

Szcenikus: Szűcsborus János

Szcenikus asszisztens: Kiss János, Szőcs Gábor

Hangtervező: Farsang Áron

Báb mozgás: Pethő Gergő

Korrepetitorok: Asztalos Rita, Drexler Vajk, Balog Tímea, Czakó Dóra

Koreográfus asszisztens: Balázs Dávid, Horváth Renáta

A rendező munkatársa: Vaszilenko Eugenia

Rendező: Szirtes Tamás Madách Színház

Fotó: Madách Színház - Jardek Szabina

[2025.04.30.] Megosztom: