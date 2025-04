Nagy bejelentés! Színpadra kerül a Hogyan tudnék élni nélküled? film története

Megérkezett az első hír a megújuló Erkel Színház ősztől induló évadjáról. Eszerint a magyar musicalek otthonaként újjáéledő színház 2025/26-os bemutatói közt színpadra kerül a rendszerváltás utáni magyar filmgyártás legnézettebb filmjének, a Hogyan tudnék élni nélküled? című mozinak a színpadi adaptációja is.

A Szente Vajk vezetésével újjászülető Erkel Színház május 2-án az ősztől színpadra kerülő darabok legismertebb részleteiből összeállított koncertshow keretében rántja le a leplet az első évad bemutatóiról. Azonban a színház social média oldalairól már kiderült a 2025/26-os évad egyik produkciója: a tavaly decemberben mozikba került és eddig minden nézettségi rekordot megdöntött, Demjén-slágereket felvonultató romantikus vígjáték, a Hogyan tudnék élni nélküled? színpadi változata 2026. február 14-én mutatkozik be az Erkel Színházban. A 2025/26-os évad többi bemutatójáról pedig hamarosan érkeznek majd a hírek és indul a jegyértékesítés is. [2025.04.25.]