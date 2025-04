Mégis lesz Győrben Az Őrült Nők Ketrece Bár korábban úgy tűnt, hogy az elmúlt évtizedben töretlen sikerrel játszott, de most a közönségtől végleg elbúcsúzó, Az Őrült Nők Ketrece című előadás búcsúturnéjából kimarad a győri állomás, mostanra kiderült, hogy mégis mennek Győrbe az „Őrült Nők”. „Némi vargabetűvel mégiscsak megérkezik Az Őrült Nők Ketrece Győrbe, szeptember 20-án az Audi Arénába. Szeretettel várunk mindenkit és akkor így mindenki legyen boldog és szeressük egymást” – jelentette be Alföldi Róbert, a kultikus darab rendezője a Kultúrbrigád facebook oldalán.



Mint ismert, Az Őrült Nők Ketrece - egy országos turné keretében - végleg elbúcsúzik a közönségtől. Az „aréna-különkiadások” sorában Debrecenben, Szegeden és Veszprémben nyílik meg egy-egy alkalomra Az Őrült Nők Ketrece mulatója. Ehhez a sorhoz csatlakozott most Győr is. A kultikus darabot pedig október 4-én, a budapesti Papp László Sportarénában láthatjuk utoljára.



A közönségnek az előadás előtt Győrben is, mint minden állomáson, alkalma lesz – korlátozott számban, külön jegy vásárlásával - egy Meet & Greet keretében találkozni a szereplőkkel, betekinteni a kulisszák mögé.

Az előadás szereposztása:



Albin/Zaza - Stohl András

Georges - Hevér Gábor

Jean-Michel - Kovács Máté

Jacob - Fehér Tibor / Józan László

Aristide Bouteille - Friedenthal Zoltán / Marton Róbert / Mihályfi Balázs

Jacqueline - Parti Nóra / Tornyi Ildikó

Anne - Kiss-Fodor Boglárka / Hartai Petra

Marie - Csarnóy Zsuzsanna / Söptei Andrea

Francis - Ivanics Tamás / Nyomárkay Zsigmond

Rendező: Alföldi Róbert



