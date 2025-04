Budapesten lép fel Dave Stewart, a Eurythmics társalapítója Dave Stewart a díjnyertes énekes, dalszerző, zenész, producer, zenei úttörő, és a világszerte ismert Eurythmics duó egyik alapítója bejelentette: 2025 nyarán európai turnéra indul! A frontvonalban ott lesz az elképesztő hangú ausztrál énekesnő, Vanessa Amorosi, aki garantáltan még magasabb szintre emeli ezt a már így is lehengerlő show-t. Újraélednek a klasszikusok, látvány, hangulat, nosztalgia és friss lendület egyetlen koncertsorozatban! A 2023/24-es Dave Stewart Eurythmics élő show-k hatalmas sikert arattak az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és egész Európában. A turné most még nagyobb lendülettel folytatódik, még több városban, még nagyobb energiával, a rajongók pedig garantáltan felejthetetlen élményre számíthatnak. Ez a koncertsorozat igazi zenei időutazás a Eurythmics legendás dalain keresztül, amelyeket Dave Stewart új hangzásvilággal, egy kivételes tehetségű, kizárólag női zenészekből álló zenekar élén visz színpadra. Annie Lennox, régi alkotótársa, aki már nem lép színpadra, áldásával Dave Stewart az elmúlt két évben egy elismert élő zenekar élén járta be a világot, és varázsolta el a közönséget az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Németországban, Franciaországban, Svájcban, Olaszországban és számos más országban. A rajongók most is számíthatnak a legnagyobb Eurythmics-slágerek lendületes, élő előadására – köztük olyan örökzöldekre, mint a Sweet Dreams (Are Made of This), Here Comes the Rain Again, Would I Lie to You? és még sok más ikonikus dal. A közelgő koncertekről Dave Stewart így nyilatkozott:

„Alig várom, hogy újra színpadra léphessek a fantasztikus Vanessa Amorosival és a csodálatos zenekarommal ezekre az európai koncertekre. Az elmúlt egy-két évben fantasztikus élmény volt több mint 60 koncertet adni az USA-ban és Európában, és minden este fantasztikus volt a közönség reakciójától. Olyan érzés volt, mintha egy közös ünneplés részesei lennénk, ezekkel a EURYTHMICS dalokkal, amelyeket imádok játszani, és amelyek az emberek életének részévé váltak. Már nagyon várom, hogy mindezt újra átélhessük idén nyáron is.” A nagy érdeklődéssel várt turné 2025. július 19-én veszi kezdetét a finnországi Poriban, és összesen tizenegy várost érint. A fellépéssorozat során Dave Stewart Lettországba, Lengyelországba, Csehországba, Szlovákiába, Magyarországra, Németországba és Svájcba is ellátogat. Budapesten július 29-én koncertezik. JEGYEK ÉS TURNÉDÁTUMOK

A Dave Stewart EURYTHMICS feat. Vanessa Amorosi 2025-ös nyári európai turnéjára a jegyek április 22-én, kedden 10:00 órától elérhető. Turnédátumok: július 19. – Pori, Finnország – Pori Jazz Fest

július 20. – Tallinn, Észtország – Alexela Kontserdimaja

július 21. – Sigulda, Lettország – Sigulda Castle Ruin

július 23. – Varsó, Lengyelország – Progresja – Scena Letnia

július 25. – Liberec, Csehország – Benátská Festival

július 27. – Pozsony (Bratislava 3), Szlovákia – NTC Aréna

július 29. – Budapest, Magyarország – Budapest Aréna

augusztus 1. – Lipcse (Leipzig), Németország – Parkbühne

augusztus 2. – Regensburg, Németország – Audimax

augusztus 3. – Lingen (Ems), Németország – Emsland Aréna

augusztus 6. – Zofingen, Svájc – Heiternplatz / Magic Night Festival 2023-ban és 2024-ben Stewart ezzel a kizárólag nőkből álló, kiváló zenészekből verbuvált felállással vitte színpadra a show-t, hogy megünnepelje az ikonikus és időtálló Sweet Dreams (Are Made Of This) megjelenésének 40. évfordulóját. Az előadások elsöprő kritikákat kaptak világszerte. „Hát, wow. Egyszerűen lenyűgöző.” – The Arts Desk ★★★★★

„Felrobbantja a házat. Dave Annie nélkül is tud édes álmokat szőni.” – The Mail on Sunday ★★★★★

„Különleges utazás a popzene egyik legértékesebb dalgyűjteményén keresztül.” – The Sun on Sunday ★★★★

„Édes álmok egy szintipop mennyországból.” – The Guardian ★★★★

„Lélegzetelállító előadások.” – The Sunday Times ★★★★

„Stewart a pop-rock világ egyik legtehetségesebb gitárosa.” – The Times A Dave Stewart EURYTHMICS feat. Vanessa Amorosi nyári koncertsorozata egy új fejezetet nyit, és lehetőséget ad a rajongóknak, hogy lenyűgöző élő előadásban élvezhessék a fantasztikus Eurythmics-életművet. A kivételes felállás, lélegzetelállító produkciók és az idő próbáját kiállt himnuszok garantálják, hogy ezek a koncertek minden Eurythmics-rajongó számára kihagyhatatlan élményt nyújtanak majd. DAVE STEWART-ról: Dave Stewart pályafutása több mint négy évtizedet ölel fel, ez idő alatt világszerte több mint 100 millió eladott albummal a popzene egyik legelismertebb és legsokoldalúbb alakjává vált. A díjnyertes énekes, dalszerző, zenész és producer a legendás Eurythmics duó társalapítójaként Annie Lennox oldalán írta és játszotta végig az együttes összes albumát. Stewart emellett számos ikonikus előadóval dolgozott együtt, köztük:

Bob Dylan, Mick Jagger, Tom Petty, Gwen Stefani, Damian Marley, Stevie Nicks, Daryl Hall, Bryan Ferry, A.R. Rahman, Katy Perry, Sinéad O’Connor, Aretha Franklin, Al Green és Joss Stone stb. Sokoldalú munkásságáért Stewart számos rangos elismerésben részesült, többek között: több mint 50 ASCAP és BMI díj,

4 Ivor Novello-díj a Legjobb dalszerző kategóriában,

4 BRIT-díj, köztük Életműdíjként odaítélt Legjobb producer díj,

Golden Globe-díj,

valamint egy GRAMMY®-díj. A Sweet Dreams (Are Made Of This) című Eurythmics-slágert nemrég beválasztották a GRAMMY Hall of Fame® és az Amerikai Kongresszusi Könyvtár Nemzeti Hangrögzítési Archívumába, elismerve annak művészi és történelmi jelentőségét. Dave Stewart és Annie Lennox 2020-ban kerültek be a Songwriters Hall of Fame-be, ahová St. Vincent avatta be őket. 2022-ben U2 gitárosa, The Edge mutatta be őket a Rock & Roll Hall of Fame-be való beiktatáskor – mindkét ceremónián a Eurythmics élő fellépése elkápráztatta a közönséget. 2023 novemberében Stewart elindította Sweet Dreams 40th Anniversary turnéját az Egyesült Királyságban és Európában. 2025. április 12-én megjelent DAVE DOES DYLAN című albuma – egy 14 dalos tisztelgés Bob Dylan előtt, aki egyszer így jellemezte Stewartot: „álmodozó és félelem nélküli újító.”

Ez az élő felvételekre épülő anyag kizárólag Record Store Day alkalmából, limitált példányszámban vinyl formátumban jelenik meg a Surfdog Records gondozásában, kizárólag független lemezboltokban. A teljes digitális megjelenés 2025 júliusára várható. Az albumon Dave Stewart saját maga ad elő Dylan-dalokat, egy szál gitárral, egyetlen felvételben – nyers, szerkesztetlen formában, ahogy ő maga is gyermekkora óta szereti őket. 2022-ben Dave Stewart kiadta az Ebony McQueen című művét, amely pályafutása egyik legambiciózusabb és legszemélyesebb alkotása; egy eredeti, felemelő, félig önéletrajzi ihletésű zenei mese a zenéről és a fiatal felnőtté válásról, a keservesen megszerzett bölcsességről és az igaz szerelem megtalálásáról a szomszéd lány személyében. A nagy elismerést kiváltó album 2022-ben jelent meg, a film munkálatai pedig hamarosan megkezdődnek, Shekhar Kapur (Elizabeth, What’s Love Got To Do With It) rendezésében. Zenei munkásságán túl Stewart elismert film- és televíziós producer is (többek között az NBC nagy sikerű dalszerző versenyműsorának, a Songland-nek a producere), továbbá író, fotográfus, közszereplő és vállalkozó. 2010-ben megalapította a Dave Stewart Entertainment (DSE) nevű céget, amelyet a Los Angeles Times így jellemzett: „médiai cég az új világnak”, és amely kreatív ötleteket köt össze zene, film, televízió, könyvek, színház és új médiumok területén megvalósuló projektekhez. Nemrégiben Stewart és Joss Stone írták a zenét a The Time Traveler's Wife című új musicalhez, amely 2023 októberében mutatkozott be a londoni West Enden, az Apollo Színházban. Dave egyben a Bay Street Records tulajdonosa és alapítója is, ahol ismeretlen és legendás előadókkal közösen ír és producál dalokat a kis példányszámú kiadó számára. További projektek bejelentése várható 2025-ben és azon túl. „Egy robbanékony zenész, Captain Dave egy álmodozó és félelem nélküli újító, magas szintű vízionárius, kívülről rendkívül finoman kezelhető, de belül egy dübörgő, zúzó, áttörő kos, nagyon misztikus, ugyanakkor racionális és érzékeny, amikor a művészeti formák izzó vasairól van szó.” – Bob Dylan „Ő a hősöm.” – Stevie Nicks

„Imádom Dave szenvedélyét a zenekészítés iránt.” – Mick Jagger

„Ő a zenészek zenésze.” – Rolling Stone

„Mindenhez ért, és mindenben mesterszintű." – The Sunday Times Fotó: Marc Millman [2025.04.23.]