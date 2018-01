Jó hírt közöltek a Szegedi Szabadtéri Játékok szervezői Lázas izgalommal várják a nézők a 2018-as Szegedi Szabadtéri Játékokat. Már most elfogytak a jegyek a Hegedűs a háztetőn eddig meghirdetett előadásnapjaira, így plusz dátumot kellett hirdetnie a Szegedi Szabadtéri Játékoknak Alföldi Róbert rendezéséből. Nem csak az Apáca Show-ra fogynak őrült ütemben a belépők - már közel 80%-uk talált gazdára -, a 2018 nyarán szintén új produkcióként színre kerülő Hegedűs a háztetőnre is nézők ezrei váltották már meg jegyüket. Eredetileg két előadást hirdetett a legendás zenés darabból a fesztivál, most viszont plusz estét kell beiktatniuk a műsorba. Pár jegy híján ugyanis már most, fél évvel az idei szezon kezdete előtt teltházas a darab, az érdeklődés azonban még mindig óriási Alföldi Róbert rendezése iránt.



Július 5-én, csütörtökön is láthatja tehát Anatevka polgárainak kalandjait a Szabadtéri közönsége. Erre az előadásnapra január 5-től lehet megvásárolni a szóló jegyeket, sőt, négy új bérlettípust is kínálnak a nézőknek. A Rómeó és Júliával valamint A Notre Dame-i toronyőrrel került párba a Hegedűs a háztetőn. Szinte hihetetlen, de minden idők egyik legkedveltebb musicalje most szerepel először a 87 éves Szegedi Szabadtéri műsorán. Végre a Dóm téri nézők is együtt dúdolhatják a szereplőkkel a Ha én gazdag lennék című slágert. A Zikkurat Ügynökség produkciójának főbb szerepeit többek közt Stohl András, Csákányi Eszter, Hevér Gábor, Éder Enikő, Tóth Gabi, Bánfalvi Eszter, Fehér Tibor, Makranczi Zalán, Náray Erika alakítják.



Szegedi Szabadtéri [2018.01.16.] Megosztom: