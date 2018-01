A magyar énekes lép fel a világsztár előtt A világhírű brit soul és R&B énekesnő, Emeli Sandé 2018. február 18-i koncertje előtt, a hazai közönség egyik nagy kedvence, Freddie és zenekara lép fel a Papp László Budapest Sportarénában. Fehérvári Gábor Alfréd, művész nevén Freddie, egy televíziós tehetségkutató műsorban tűnt fel, ott ismerhette meg a közönség szólistaként. A verseny után Mary Joe című dala a 2015-ös nyár nagy slágere lett, hetekig vezette a rádiós toplistákat. 2016-ban Pioneercímű dalával ő képviselte Magyarországot a stockholmi Eurovíziós Dalfesztiválon, ugyanebben az évben Fonogram-díjra is jelölték, majd a Petőfi Zenei Díjon az év felfedezettje, a Comet zenei díjátadón az év legjobb dala kategóriáját nyerte meg. Zenekarával elkészítette első önálló albumát Pioneers címmel, amelyről az Ez a vihar című dala rögtön a magyar slágerlisták élén nyitott. Első videoklipje a Csodák című dalhoz készült, amelyet Galler András „Indián” rendezett, s amely azóta is az egyik legsikeresebb magyar dal. A Dalban elért sikere után, 2017-ben a kijevi Dalfesztivál szakkommentátora volt, idén pedig A Dal 2018 műsorvezetőjeként mutatkozik be. Freddie mára a hazai klubok és fesztiválok állandó fellépője, hangjával és tehetségével kivívta mind a szakma, mind a közönség elismerését. Ezúttal Emeli Sandé koncertje előtt bizonyíthat, amelyről így nyilatkozott: „Nagy tisztelője és kedvelője vagyok Emeli munkásságának, zenekarom is csak elismeréssel tud nyilatkozni az énekesnőről. Nagyon büszke vagyok, hogy előtte léphetünk színpadra, ez nagy megtiszteltetés számunkra. Ismervén a dalait, tudom, hogy egy igazán meghitt, intim atmoszférát fog teremteni a közönségnek, ezért úgy döntöttünk, hogy az ismertebb slágereink mellett, a visszafogottabb és lassú dalaink kerülnek középpontba, így együtt hangolódhatunk a koncertjére.” A skót énekesnő első budapesti koncertjén csodálatos hangjával, kiváló zongorajátékával és mély mondanivalójú dalszövegeivel varázsolja majd el a közönséget. Az este során hallhatunk dalokat legutóbbi, „Long live the Angels” című albumáról, de nem maradnak el a legnagyobb slágerei sem, mint például a „My kind of love”, a „Hurts”, a „Read all about it” vagy a „Next to me”. [2018.01.19.] Megosztom: