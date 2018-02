Fesztivál kapta az Év Könnyűzenei Produkciója díjat Fesztivál kapta az Év Könnyűzenei Produkciója díjat. Az Artisjus-díjak célja 18. éve az, hogy az előadók mellett tevékenykedő szerzőkre irányítsa a figyelmet, őket ünnepelje. Az Artisjus-díjat a zenei szakma ítéli oda: a beérkező ajánlásokat az Artisjus vezetőségének tagjai összesítik és ők döntenek a díjazottak személyéről. Az Artisjus-díjazottak kiválasztásában részt vettek az Artisjus vezetőségi tagjai mellett a junior díjakat odaítélő bizottság tagjai is. Nevezetesen Bágyi Balázs, Both Miklós, Czutor Zoltán, Hollós Máté, Jónás Vera, Madarász Iván, Malek Miklós, Sebestyén Áron, Sugár Miklós, Szabó Áron, Szakos Krisztián, Tihanyi László és Victor Máté határoztak a díjazottakról idén. Hét zenei kategóriában díjazták a szerzőket, valamint idén is átadták a tavalyi év legjobb produkciójának járó díját.



A Fishing on Orfű a hazai fesztiválpiac egyik fontos szereplője. Az Artisjus vezetősége ezzel a díjjal nemcsak az orfűi fesztiválra, hanem az egész fesztiválszakmára rá akarja irányítania figyelmet.



A nyári időszakra eső, több napos pop-rock-alternatív zenei események térhódítása ugyanis az egész zenésztársadalomra pezsdítő erővel hat. Szabó Áron méltatásában a következőképpen fogalmazott: „Az Artisjus vezetősége immáron második alkalommal választott egy fesztivált az év produkciójának, ezzel is jelezve, hogy a szerzők és szövegírók számára is igen jelentősek az évek óta jól teljesítő fesztiválok. Az idei díjazott rendezvény ezek közül is kiemelkedik különleges hangulatával, amelyet jelentős látogatószáma ellenére sem veszített el."