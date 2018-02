Szavazz! Megérdemelten nyerte meg az AWS a Dalt?

Az AWS és a Viszlát nyár című szám nyerte A Dal 2018 című show-műsort szombaton Budapesten.



A Duna és a Duna World csatornán élőben sugárzott döntőben a nyolc finalista mezőnyét a szakmai zsűri pontozással négyre szűkítette. Dánielfy Gergely (dalának címe: Azt mondtad), Király Viktor (Budapest Girl), a yesyes (I Let You Run Away) és az AWS (Viszlát nyár) közül a tévénézők választották ki a nyertest.



A nézőktől az AWS kapta a legtöbb szavazatot, a Viszlát nyár lett Magyarország legjobb dala, és így az AWS képviselheti Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon május 8. és 12. között Lisszabonban.



Siklósi Örs, az AWS frontembere a show-műsor után, A Dal - Kulissza című műsorban elmondta: egyelőre nem tudják felfogni, mi történik velük.



Mint a zenekar tagjai elmondták, most az ünneplés következik, utána aztán nagyon intenzív munkás időszak fog elkezdődni.



[2018.02.25.]