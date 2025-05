Képgalériák • Triász Barba Negra Egy év után újra megnéztük a Triászt a Barba Negrában Kihagytunk egy évet a Triász koncertek sorozatából - ilyen volt újra látni a csapatot. A Barba Negra hátsó része így májusban már nyitott, ez nyilván jót tesz a hangzásnak, mert nem verődik vissza a hang, másrészt viszont este még hideg van, szabadtérhez kell öltözni. Bless you - egy új rock tribute formáció volt az előzenekar, ha jól értjük, még csak most áprilisban debütáltak. A héttagú zenekarban négy gitáros és legalább három énekes van, úgyhogy mindenféle zenét felkészülten el tudnak majd játszani... Minket a Rebel Yell előadásával abszolút megvettek, kár, hogy fél nyolckor befejezték a műsort, reméljük, hogy látjuk még őket. Kövessétek őket a Facebook oldalukon: Nyolctól pedig Triász, egy év kihagyás után: az intro ugyanaz, A dal a miénk ugyanaz, de ez az LGT dal sokkal jobban működik a koncert elején, mint a végén. Új énekest avattak, A kiszáradt folyót Jankai Valentin is énekelte, meg egyébként a közönség is. Egész este nagyon jó volt a hangulat: sokan voltunk és sokan énekeltünk. Az is tetszett, hogy Sipos Peti felkonferálta a dalokat, így legalább mindig tudtuk, mit hallunk pontosan. Celebspotting: itt volt Molnár Imre a Mirigyből, illetve Heatlie Dávid, a Neoton dobosa is. Minden Triász koncert egyben poptörténeti különlegesség is: most Végvári Ádám volt a sztárvendég, akivel a Valaki gyűjti a jó pontokat című dalt adták elő, egyvelegben a 15 nyárral - ez utóbbiról szerintem ő se hitte, hogy még valaha elénekli, ráadásul több ezer ember előtt. Ezután Jakab Györgyre emlékezett az Emlékül című dallal, ez szép és megható volt. Érdekes volt Sipos Peti néhány mondata: a Triászból Jankai Béla szeretne 6. albumot is kiadni, de ki venne ma már CD lemezt... Szerintünk nyilván senki, de a streaming után is kapnak jogdíjat. A lényeg valójában az lenne, hogy igenis készítsenek új dalokat, találjanak még további kincseket a magyar rock- és popzene történetéből. Illetve frissüljön a műsor is: a dalok többsége ugyanaz, mint egy évvel ezelőtt, a dobszólót is sokszor hallottuk, a zenekar tagjainak a bemutatása pedig már Sipos szerint is unalmas (szerintünk is - a tiszteletet és elismerést megérdemlik a zenészek, csak pörgősebben kellene csinálni). A Babylon bezzeg kikerült a műsorból, sajnálatunkra. A ráadásban Mint a filmeken, majd Végvári Ádámmal a Sandokan és a Holnap hajnalig - ez utóbbinak sajátos színezetet adott, hogy három férfi adta elő... A Triász nyár végén koncertezik újra ugyanitt, addig is követni lehet őket a Facebookon: A Barba Negrában pedig dübörög tovább a szezon, még májusban lesz mások mellett Road és Mobilmánia koncert, júniusban Totális Metál és Ugly Kid Joe, további koncertek és részletek szintén a Facebookon:



Tóth Noémi Triász Barba Negra koncert képekben - klikk a fotóra [2025.05.19.]

