Kapcsolatok • Dumaszínház, Corvin Jön a Parádsasvári humorparádé Június 6-8. között kerül megrendezésre – hagyományteremtő jelleggel – a hazai humor Woodstockja, a parádsasvári humorparádé, melynek fő célja és mottója: Közönségből közösséget építünk. A fesztivál különlegessége, hogy naponta tíz humorista lép fel, a stand-upok mellett pedig kísérőprogramok is hozzásegítenek a jó hangulathoz. Lesz Dumacast podcast felvétel, Tesztbeszéd Lovász Lászlóval, nyilvános gegelés, borkóstoló Török Ádámmal és sörkóstoló Tóth Eduval. A rendezvényt a Mátra ölelésében található, a Dumaszínház már jól ismert GarázsSasvár nevű helyszínén tartják, vagyis az Eger és Gyöngyös között fekvő festői szépségű parányi településen, Parádsasváron. A fesztivált június 6-án a Dumacast podcast élő felvétele nyitja délután négytől, majd többek között Litkai Gergely, Ráskó Eszter, Ács Fruzsina, Felméri Péter és Kőhalmi Zoltán fognak fellépni, este kilenctől pedig Török Ádám vicces borkóstolójával lehet levezetni a napot. Másnap, június 7-én az ide látogatók – szintén négy órától – a nyilvános gegelésen lehetnek szem- és fültanúi annak, hogyan születnek a legjobb poénok. Este hattól pedig Hadházi, Janklovics, Beliczai, Musimbe, Szomszédnéni és Csenki mellett a Dumaszínház legújabb tehetségei is megmutatják magukat. Este ismét Török Ádám jelentkezik humoros borkóstolóval, de ezúttal a borkínálat természetesen teljesen más lesz! A fesztivál zárásaként, június 8-án a szokásos délután négyes idősávban Tesztbeszédre várják az érdeklődőket Lovász Lászlóval; egy interaktív előadás, melyben a Dumaszínház legbátrabb fellépői azért állnak a színpadra, hogy a közönség „meztelenre vetkőztesse” őket! Hat órától újabb 10 fellépő mutatja meg magát a színpadon: KAP, Szabó Balázs Máté, Elek Péter, Mogács Dániel, Benk Dénes, Tóth Edu, Bellus István, Sipos Orsolya, Török Ádám, Major Vanda. Utolsó nap a sörkedvelőknek szeretnének kedvezni: este kilenctől Tóth Edu lesz a házigazdája egy interaktív, sörkóstolóval egybekötött kvízestnek. A részletes napi programokról és jegyárakról az események oldalán található további információ. A fesztiválra napijegyet is lehet váltani, de az előadások és a kísérő programok külön jeggyel is látogathatók. A környező hotelekből transzferbuszok indulnak a rendezvény helyszínére és vissza. Bővebb jegyinformáció az egyes események jegyvásárlási oldalain található.A kísérőprogramokról (Galamboskő körtúra, Főzőverseny) bővebben szintén itt lehet tájékozódni. Továbbá a HumorWoodstockkal egy időben kerül megrendezésre a Tour da Mátra kétnapos országúti kerékpárverseny és gyalogtúra fesztivál is. Látogasson el pünkösdkor is a Mátrába! Vegyen részt a Dumaszínház programjain, váljon közönségből egy közösség tagjává. [2025.05.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gyors kölcsön alacsony kamatlábbal minde szolgáltatás [2025.05.01.]

Valódi online hitel minden rászorulónak egyéb [2025.04.21.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu