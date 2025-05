Idén is várják a magyar-lengyel zenei vonatkozású projekteket 15,5 millió forintnyi támogatás - Felczak-lemezek és Felczak-koncertek megvalósítására A Wacław Felczak Alapítvány célja, hogy a magyar–lengyel barátságot és együttműködés elmélyítését segítse elő, mindezt kulturális eszközökkel is támogatva. A Felczak-lemezek sorozat magyar–lengyel együttműködésben vagy magyar–lengyel tematikával született albumokat ad közre. A lemezek a legegyetemesebb nyelven, a zenében mutatják meg, hogy a két nép barátsága nemcsak a történelmi múltból ered, hanem közös érzelmek, értékrend, közös gondolkodásmód táplálja máig. 2021 óta immár 24 magyar-lengyel vonatkozású zenei album jelent meg, a 2022-ben útjára indított Felczak-koncertek pályázatok révén pedig 13 koncert valósult meg.

Farkas Gábor Liszt Ferenc-díjas zongorista és Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész, karmester, Fekete-Kovács Kornél és Kuba Stankiewicz, Illényi Katica, a V4 Vonósnégyes, valamint az Emszt/Koszowski Duó csak néhány név azok közül, akik az elmúlt években Felczak-lemezt adtak ki vagy Felczak-koncertet valósítottak meg. Neves szakmai zsűri

A pályázatok előzetes értékelésében idén is Bognár Szilvia énekes, Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, az MMA rendes tagja, egyetemi docens, Tóth Tibor könnyűzenei menedzser, fesztiválszervező, valamint az Alapítvány kuratóriumának tagja Rosonczy-Kovács Mihály, Junior Príma-díjas népzenész, a Nézőpont Intézet külügyi igazgatója vesznek részt. Május 25-ig várják a zenei pályázatokat

A Felczak-lemezek és Felczak-koncertek benyújtási határidejét meghosszabbították, így május 25-ig várják a zenei pályázatokat online a wfa.hu oldalon keresztül, ahol a zenei pályázatok mellett további művészeti projektek, a tudományos élet és könyvkiadás támogatásával, valamint testvérvárosi vagy testvériskolai kapcsolatok kialakításával, elmélyítésével kapcsolatos pályázatok is elérhetőek. Fotó: WFA [2025.05.10.]