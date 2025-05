Nagy Ervin és Borbély Alexandra színre viszik az életüket 2023 őszén indult ez Egy életem című színházi sorozat, amiben ismert művészek állnak színpadra, hogy egy stand up est keretein belül elmeséljék az életüket. Országszerte már több mint 50 ezer néző látta eddig a sorozat különböző előadásait. Most tovább bővül a repertoár. Ezúttal Magyarország talán legismertebb művészpárja: Borbély Alexandra és Nagy Ervin mesélnek az életükről egy megkomponált színházi este formájában sok-sok humorral és öniróniával. A stand up est premierje május 23-án 19 órától lesz a MOMKultban. Tovább bővül az Egy életem repertoárja, ráadásul egy formabontó produkcióval. Ezúttal nem egy művész áll a reflektorfényben, hanem egy házaspár. Ráadásul nem is akárkik, hanem Magyarország talán legismertebb művészpárja: Borbély Alexandra és Nagy Ervin. Egy megkomponált színházi este formájában, képek és filmrészletek segítségével mesélnek a szerelmük születéséről, kapcsolatuk meghatározó pillanatairól, hétköznapi küzdelmeikről és a szülővé válás nehézségeiről. És teszik ezt sok-sok humorral és öniróniával. A két főhős így vallott a közös munkáról: „Bevallom, nem szeretek a férjemmel dolgozni. Erről biztos mesélek az Egy életünkben. Viszont a kihívásokat nagyon szeretem. Másik fontos motivációm volt, hogy mivel a „világmegváltása” miatt otthon már alig látom Ervint, legalább a színpadon megbeszélhetjük az aktuális családi ügyeket” – mondta Borbély Alexandra. „Valójában tíz éve próbáljuk ezt a darabot otthon. Reméljük, a színpadon is siker lesz. Én azért várom ezt az előadást, mert abban reménykedem, hogy itt talán egyszer-egyszer enyém lehet a végszó” – replikázott Nagy Ervin, mintegy előrevetítve a közös előadás hangulatát. Az előadás írója a Margó-díjas Fehér Boldizsár, aki forgatókönyvíróként a Nagykarácsony és a Sohavégetnemérős című filmeket jegyzi, illetve maga is gyakorlott stand upos, rendszeresen fellépője a Dumaszínháznak. Eddig Mucsi Zoltán, Thuróczy Szabolcs, Szabó Kimmel Tamás, Szinetár Dóra és Grecsó Krisztián író állt a nézők elé, hogy elmeséljék életük legviccesebb és legmeghatóbb történeteit. Sok humor és még több személyesség jellemzi ezeket az esteket. Országszerte már több mint 50 ezer néző látta eddig az ’Egy életem’ különböző előadásait és már külföldön is többször járt a produkció. Borbély Alexandra és Nagy Ervin ’Egy életünk’ című stand up estjének a premierje május 23-án 19 órától lesz a MOMKultban. Jegyvásárlás Fotó: Viszlay Mark [2025.05.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gyors kölcsön alacsony kamatlábbal minde szolgáltatás [2025.05.01.]

