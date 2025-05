Az első saját budapesti bulijára készül a Halestorm

A Halestorm az egyik legkeményebben turnézó banda, van olyan év, hogy 250 koncertet is adnak, így Magyarországon is többször elcsíphettük őket, hiszen jártak itt többek közt a Three Days Grace és a Black Veil Brides társaságában is, de az Iron Maiden előtt is ők melegítenek be május végén. A lendületes banda most azonban végre saját budapesti koncertjére készül, - ráadásul legújabb lemezük turnéjával érkeznek- november 6-án a Barba Negrában, így megtapasztalhatjuk milyen, amikor a színpadot csak a Halestorm birtokolja.

A Halestorm Lzzy és Arejay Hale testvérek gyermekkori álmaként indult, az elmúlt két évtized során pedig az egyik legünnepeltebb rockzenekarrá váltak. A Halestorm hét listavezető slágerrel került be a rock rádiókba és zenéjüket világszerte több mint egymilliárdan streamelték. Kétszer jelölték őket Grammy-díjra, 2012-ben pedig hazavihették a Legjobb hard rock/metál előadásnak járó díjat a Love Bites (So Do I) című dalukért, amelyet a Rolling Stone „erős, kalandos és különösen releváns rock felvételnek” nevezett.

A páratlan Lzzy Hale (a nők jogainak szókimondó szószólója és a Gibson Guitar első női márkanagykövete), valamint Arejay Hale dobos, Joe Hottinger gitáros és Josh Smith basszusgitáros által alkotott Halestorm karrierje során már számtalan teltházas koncertet adott és fesztiválfellépésen van túl, olyan rock ikonokkal osztoztak a színpadon, mint a Heaven & Hell, Alter Bridge, Alice Cooper, Joan Jett, vagy - ahogy nálunk is láthatjuk majd őket - az Iron Maidennel. A Halestorm már Magyarországon is számtalanszor bizonyította, hogy megérdemlik a figyelmet, most pedig végre a teljes reflektorfény rájuk vetül november 6-án, a Barba Negrában. A zenekar a turnéval egyidőben jelentette be, hogy augusztus 8-án érkezik hatodik nagylemezük, az Everest, így ennek a dalait is megismerhetjük a budapesti koncerten.

