Szegedi sztárok A 3 testőrben!

A Szegedi Nemzeti Színház két kiváló tagja is színre lép a Szabadtéri Játékok új bemutatójában. Borsos Beáta és Szegezdi Róbert D’Artagnan szüleit formálják meg a Szente Vajk rendezésében debütáló A 3 testőr augusztusi előadásain.

A napfény városa színházrajongó közönségének két kedvence is csatlakozik A 3 testőr kalandmusicalhez a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Borsos Beáta Domján Edit-díjas színművész a szegedi teátrum egyik legfoglalkoztatottabb, oszlopos tagja, csaknem 20 éve játszik a Nemzeti Színházban. A megyei jogú város Önkormányzata idén tüntette ki a kiemelkedő kulturális szerepvállalásért járó Kölcsey-éremmel. Szegezdi Róbert Gábor Miklós-díjas színművész, rendező immár hét évad óta erősíti, elsősorban markáns karakterszerepekben, a Színház társulatát. A két színművész ismeretsége már jóval a szegedi idők előtt kezdődött: először Bereményi Géza Az arany ára című előadásában léptek színre partnerekként. „Nagyon régóta ismerjük egymást, nagyon fiatalon találkoztunk Zalaegerszegen, és akkor már egyből férj-feleséget játsztunk, a szerelmi házasságból kifelé menőben. Amióta pedig mindketten itt vagyunk, Szegeden, azóta újra összeraktak már párszor bennünket hasonló szerepben, vagy ha nem is házasokként, de színpadi partnerként, sok közös jelenetekben vagyunk egymás társa” – mondta el Borsos Beáta, hozzátéve, a sok-sok közös produkció után már összeszokott csapatként, alkalmazkodásra készen, egymás ötleteinek teret engedve képesek együttműködni. „Nagyon szeretjük egymást, szeretünk együtt dolgozni. Ennek hátterét a közös szakmai gyökerek adják. Könnyedén egymásra tudunk hangolódni” – tette hozzá Szegezdi Róbert első színpadi nejével való kapcsolatáról.

Az augusztus 8-án debütáló A 3 testőrben D’Artagnan anyját és apját formálja meg a két művész. Jelenlétükkel a főhős által hátrahagyott ismerős közeget, értékrendjének alapját, egyfajta otthonosságot képviselnek majd a Dóm téren. Ennek megteremtése nem kis feladat az ország legnagyobb játszóhelyén, ám Borsos Beáta szerint egy összetartó csapat számára ez sem lehetetlen: „Ebben az tud segítséget nyújtani, ha azok, akik egy családot játszanak, valamennyire ismerik egymást – éppen Robival nekünk ez könnyen megvan, már csak a „gyermekünket”, Ember Márkot kell megismerni. Ha nem feszélyezett a viszony, jól működünk együtt, már a próbafolyamatban megvan a cinkosság, az a harmónia, az látszani fog, talán még a holdról is. Nyilván valamiféle más játékmódot igényel, mint egy zárt, kisebb tér, hogy érvényes legyen 4000 embernek.”

Akárcsak a Szegedi Nemzeti Színházban, a tapasztalt színművészek A 3 testőr szereplőgárdájában is sok fiatal tehetséggel osztoznak majd a színpadon, így egy kicsit D’Artagnan társainak is szülei lesznek. Mindketten élvezettel figyelik a fiatal pályatársak szárnypróbálgatásait, és időközbeni beérkezésüket. „Ahogy idősödtem, egyre több új generációval ismerkedtem meg, akár a Szegedi Nemzeti Színházban is. Tavaly óta 6-8 fiatallal kibővült a társulatunk. Nekem mindig az a benyomásom a velük való közös munkában, hogy ők már sokkal többet tudnak, mint mi. Mi tudjuk a sajátunkat, ők pedig már a miénket is, és hozzáadják a maguk fiatal generációs világát. Fantasztikus tehetségek akadnak köztük” - méltatta kollégáit Szegezdi Róbert. Borsos Beáta is jó kapcsolatot ápol a társulat új tagjaival, és figyelemmel kíséri munkájukat: „Élvezem azt nézni, ahogy a mai fiatalok már mások, mint az én korosztályom volt ebben a korban. Sokkal bátrabbak, harcosabbak, ezt nagyon szeretem bennük, és tőlük is rengeteget lehet tanulni.”

Bár az újszegedi színpadon mindketten otthonosan mozognak, a Dóm téri szerepvállalás számos újdonságot hoz Borsos Beáta és Szegezdi Róbert életébe egyaránt. A színésznő a készülő produkció léptékét emelte ki, és elárulta, nagy Dumas-rajongó, akinek a klasszikus nagyregények világlátását is befolyásolták, ezért különösen kíváncsian várja, hogyan tud egyik kedvenc története egy ilyen sokszereplős, zenés monstre-produkcióban megszületni. Szegezdi Róbert is lelkesen, várakozással telve készül a sokszínű közreműködői gárdával járó új kihívásokra, ismeretségekre: „Talán nekem az lesz szokatlan, milyen sokakkal nem dolgoztam még együtt színpadon, külön helyekről verbuválódtunk össze. Ahogyan követem a srácok szakmai életét, azt látom, hogy sokat játszanak együtt, koncerteznek, közös projektjeik vannak. Nekem az első találkozásom lesz ez velük, nagy örömmel, izgatottan várom. Ha lesz elég időnk és energiánk, minden huncutságba is örömmel beleállok, és mondjuk úgy, házigazdaként viszem ő ide-oda a városban!”

A két elismert művész fogadott szegediként, a helyi színházlátogatók kedvenceként egy-egy veterán magabiztosságával kalauzolhatja majd A 3 testőr népes csapatát, profizmusukkal, nyitott attitűdjükkel is hozzájárulva a nagyszabású előadás sikeréhez.

