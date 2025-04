Zenei premier: itt a Balogh Trio Joci x Rézmüves Márkó - Nyári szellő klip! Április 21-én debütált Balogh Trio Joci és Rézmüves Márkó közös nyári slágere, NYÁRI SZELLŐ, amelyhez forró hangulatú videóklip is készült. A YouTube-on megjelent klip már az első napokban komoly nézettséget és hatalmas rajongói visszhangot generált. A klipben kiemelt figyelmet kapott Amanda és Dzsoel, akiket a közönség már most az év videójának főszereplőiként emleget. A nézők szerint a fekete hajú Amanda, valamint Dzsoel látványos és energikus jelenléte „vitte az egész klipet”. A produkció színes, táncos képi világa, valamint a slágeres dallamvilág garantálja, hogy a NYÁRI SZELLŐ a 2025-ös nyár egyik meghatározó zenéje lesz. Bár néhány komment a vágások aránytalanságát és a túlságosan kihívó öltözeteket kritizálta, a közösség túlnyomó része lelkesen fogadta a klipet, és már most Spotify-megjelenést követel. A NYÁRI SZELLŐ nemcsak egy dal, hanem egy életérzés – szabad, lendületes és emlékezetes. [2025.04.23.] Megosztom: