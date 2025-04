DESH újdonsága: Megérkezett a "Talpra cigányok" klip! Április 23-án debütált DESH legújabb dala, a Talpra cigányok, amely pár nap alatt átlépte a 620 ezer megtekintést YouTube-on. A közönség lelkesedése hatalmas, a kommentek áradata is ezt mutatja. A rajongók nem fukarkodtak a dicséretekkel – sokak szerint "ilyen jó zenét nem találni az egész világon", mások úgy érzik, hogy "hivatalosan is elkezdődött a nyár" ezzel a dallal. A klip hangulatát sokan a legendás Blöff film cigány lakókocsis jeleneteihez hasonlítják, és nem véletlen:



Desh most is egy nyers, élettel teli, utcai világot hozott el a nézőknek. "Big guys, poppin' all night" – idézi egy kommentelő a szöveget, amit többen már most az év egyik legerősebb sorának tartanak. [2025.04.25.]