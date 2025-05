“Néhány óra múlva egy új világban ér földet.”: Utoljára szólt Sidivel a Tankcsapda a Budapest Parkban 2025. május 2-án lezárult a korszak a Tankcsapda és az őket szerető rajongók életében is a Budapest Parkban. A 36. évében járó rock trió látványos, energikus bulival zárta a 14/ névre keresztelt tavaszi turnét, ami egyben Sidlovics Gábor, (Sidi) utolsó koncertje is volt a Tankcsapda gitárosaként. Az este sok érzést megmozgatott a rajongókban, de a hangulat nem volt sem könnyes, sem komor: sokkal inkább egy nagyszabású, klasszikus Tankcsapda koncertet kaptunk pazar látványvilággal, amit egy nagykoncerten a zenekartól megszokhattunk. A Skafunderz ska-punk zenéjével nyílt a csillagkapu, majd az Aurora zúzós punkkal robbantotta be a motort, ami sokakban a Vörösmarty Művelődési Ház pincéjében kialakított Fekete Lyuk időszakát idézte. Ez a hely volt ugyanis a magyar alternatív zenei és szubkulturális élet egyik legfontosabb központja az 1980-as évek végén. 20:00-kor aztán eldördült az intro, és újra ott voltak a Tankok, Sidivel együtt. Akkor, utoljára. "A világ posztol" című dallal nyitottak, majd jött az "Üdvözöl a pokol", utána pedig az én egyik személyes kedvencem, az “Úgy szeress”, amit csak még inkább izgalmassá tett a dalt kiegészítő vizuális elemek. Tankcsapda koncert képekben - klikk a fotóra

Csak tovább fűtötte a lángot, hogy olyan klasszikusok is megszólaltak, mint például az Egyszerű Dal, a Legyen Köztünk Híd, a Legjobb méreg és a Rock and roll rugója.



A teljes setlist feszes volt, a tervek szerint 22 dal kíséretében ünnepelhetett, búcsúzhatott vagy éppen tombolhatott és zúzhatott volna együtt Sidivel, Lukács Lacival és Fejes Tamással az a több ezer ember, aki most is időt és teret adott magának, hogy testét, lelkét átjárja az élőzene mindent elsöprő ereje. Ám egy technikai hiba miatt olyat kaptunk, amire nem is számítottunk.



A koncert egyik legemberibb, legspontánabb pillanata ugyanis akkor jött el, amikor technikai hiba miatt Lukács Laci – a lánglelkű zenész, a Tankcsapda szíve – hirtelen előkapta az "Egyszerű dal" kezdősorait. A közönség egy emberként csatlakozott, és a refrénnél már mindenki együtt üvöltötte: "Ez egy egyszerű dal, semmit nem akar, néha ilyen is kell." – nagyon sokat emelt az estén ez az egyszerű dal. ...és hát igen: Néha ilyen is kell. Most kellett. Nagyon is. Mert hát akármennyire is szeretnénk a legjobbat, nem alakul mindig minden úgy, ahogy szeretnénk. Sokszor jobb csak hagyni, hogy az élet folyjon, ahogy Duna… megengedésben. Azért, az nem tudta elkerülni a figyelmemet, hogy mindegyik szám: a "Pesten megjelent Isten", a "Mennyország tourist" és a "Be vagyok rúgva" is úgy szólt, mintha utoljára hangzana el ebben a formában. Sidi távozása egyébként nem jött meglepetésként a zenekarnak. Mint korábban elmondták, már január óta tudták, hogy ez lesz az utolsó közös menet. A koncert vége mégis különleges volt: Lukács Laci köszönetet mondott neki a 13 együtt töltött évért, és a közönség hosszú percekig ünnepelte a gitárost. Sidi utolsó szólója nagyon megható volt a számomra is, ahogy az is, hogy milyen szeretetteljesen köszönt meg mindent a rajongóknak és köszönt el tőlük. Nem sétált le a színpadról a háttérbe, hanem a nézők közé ment – kezet fogott, ölelt, szemkontaktust keresett, miközben végigsétált a színpad előtti árokban. Szívmelengető látvány volt. Őszinte, emberi kapcsolódás, teret adva a legtisztább, maszkok nélküli érzéseknek. Hiszen a rockzene erről szól: maszkok nélkül, lélekben meztelenül is vállalva azt, akik vagyunk, amiben hiszünk, amit gondolunk. Minden érzéssel, örömmel, eksztázissal, felszabadulással, szomorúsággal, haraggal… az összes kavargó érzéssel, ami csak van bennünk. Mert kell egy hely, ahol ez is teret kaphat és a rock koncertek megadják ennek a szabadságát. A zenekar egyébként intenzív időszakot él meg: már készül a stúdióban az új album, amin 10 remek gitáros is hallhatunk majd zenélni. Név szerint: Bodor Mátét, Csató Petit, Farkas Zolit, Kozma Norbit, Lukács Petát, Madarász Gábor Madit, Nagy Mátét, Takács Vilkót, Tátrai Tibuszt és Vörös Attilát is. Az biztos, hogy ez egy nagyon színes, izgalmas, változatos album lesz. Az azonban még kérdéses, hogy ki is lesz Sidi utódja a zenekarban. Ki lesz a Tankcsapda új gitárosa? Mindenesetre azt gondolom, hogy a válaszra nem kell sokáig várnunk, hiszen közeledik a nyár és a fesztivál szezon..., így hamarosan biztosan fény derül rá, hogy ki pengeti majd a húrokat Lukács Laci mellett.



Suri Andrea

Fotó: Petró Adri [2025.05.13.]