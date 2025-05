Őszinte és intim - megérkezett a "Mi világunk" dal Megjelent Géczy Viktor első dala "Mi világunk" címmel. A közönség számára eddig elsősorban gitárosként ismert Géczy Viktor most először énekesként és dalszerzőként is bemutatkozik. Az elmúlt években olyan formációkban tűnt fel, mint a Jazztelen, az akusztikus duóként működő Jar Of Soul és jelenleg is tagja Curtis koncertzenekarának, ahol több tízezres tömegek előtt játszik. Zene iránti szenvedélye 14 éves korában kezdődött, azóta a zene lett életének legfőbb mozgatórugója. "Ez a dal az önmegvalósításom kezdete... Végre elérkeztem oda, hogy nem csak szeretném, de meg is merem mutatni, hogy hol tartok. " - mondta Viktor. A színpadon energikus, a dalokban érzékeny embernek tartja magát. Legelső szólódala érzelmes, mégis optimista hangulatú szerzemény. A dalban finoman keveredik a soul és blues világából merítő zenei ízlés, a játékos, olykor szexis gitárjáték és a személyes vallomások hangulata. Ez a hangzás összekapcsolódik a modern popérzékenységgel – őszinte és intim zenei világot közvetítve.



A dal egyrészt az elengedésről szól, másrészt, hogy milyen, mikor minden elhalványul és csak a "mi világunk" létezik. Ez a kettősség egy lírai, könnyed hangulatot és hangzásvilágot ad a hallgatónak. A dalszöveget Osváth Gábor írta, de a hang, a dallamok, a gitárjáték és az előadás egyértelműen Viktor világát tükrözik. A „Mi világunk”– egy olyan dal, amelyben végre a saját hangján, saját érzéseivel, saját világát jelenítheti meg. Dal linkje [2025.05.13.] Megosztom: